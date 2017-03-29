En Üst

29 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

İngiltere, AB’den ayrılma sürecini resmen başlattı

Tarih:
Bir yorum bırakın
5 Görüntüleme
İngiltere, AB’den ayrılma sürecini resmen başlattı
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleterek, Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı.

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı.

İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleten mektubu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yerel saatle 13.20’de verdi. Tusk, sosyal medya hesabından, “9 ay sonra İngiltere Brexit sürecini başlattı” açıklamasını yaptı. Böylece, İngiltere’nin geçen sene haziran ayında yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de resmen başlamış oldu.

SÜRECİN 2 YIL SÜRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak. İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB’nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.

AB Konseyi Başkanı Tusk, cuma günü AB’nin Brexit yol haritasının taslağını açıklayacak. Taslağın, 29 Nisan’da yapılacak İngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek.

Referandumda her yüz kişiden 48'i AB'de kalalım demiş, AB'de kalma yönünde oy kullananların ağırlıklı olduğu yerlerden en dikkat çekeni ise İskoçya ve Kuzey İrlanda olmuştu. Referandum kampanyası sırasında Avrupa Birliği'nde ayrılmak istemediklerini belirten İskoçlar seçimlerde rekor ret oyu vermişti. 
Referandumda her yüz kişiden 48’i AB’de kalalım demiş, AB’de kalma yönünde oy kullananların ağırlıklı olduğu yerlerden en dikkat çekeni ise İskoçya ve Kuzey İrlanda olmuştu. Referandum kampanyası sırasında Avrupa Birliği’nde ayrılmak istemediklerini belirten İskoçlar seçimlerde rekor ret oyu vermişti. 
AB’nin, önceki taahhütlerinden dolayı İngiltere’ye yaklaşık 60 milyar avroluk bir fatura çıkarılacağı belirtiliyor. Söz konusu faturanın, müzakerelerde en tartışmalı konulardan biri olması bekleniyor. Ayrıca İngiltere’de yaşayan birlik vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının Brexit sonrası durumları da diğer zorlu konular olarak öne çıkıyor.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halkın yüzde 52’si AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti. İngiltere, 1973 yılında birliğe katılmıştı.

BREXIT’İN KÖKENİ NEREYE DAYANIYOR?

Daha önce Yunanistan için de kullanılan Grexit(Greece-exit) Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkma isteğini özetleyen bir tanım olarak ortaya çıktı.

Grexit terimi Citigroup şef ekonomisti Willem H. Buiter ve aynı grupta çalışan EbrahimRahbari tarafından 2012 yılında ortaya atılmıştı. İkili Grexit ile euro’ya veda edip eski para birimine dönmesi durumunda Yunanistan’ın ticarette ve turizmde olumlu etkiler ile karşılaşıp, ekonomisini ferahlatacağı iddiasında bulunmuştu.

Bu terimi İngiltere’nin AB’den ayrılması için yapılan referandum sürecine adapte eden politikacılar ve sivil toplum örgütleri Grexit’in Brexit’e evrilmesine neden oldu.

BREXIT’İN KELİME ANLANMI NE? 

Britanya’nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği’nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain ve İngilizce kalmak anlamına gelen Remain kelimeleri birleştirilerek Bremain ifadesi kullanılıyordu.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King