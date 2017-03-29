İngiltere, AB’den ayrılma sürecini resmen başlattı

İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleterek, Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı.
İngiltere, Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı.
İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleten mektubu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yerel saatle 13.20’de verdi. Tusk, sosyal medya hesabından, “9 ay sonra İngiltere Brexit sürecini başlattı” açıklamasını yaptı. Böylece, İngiltere’nin geçen sene haziran ayında yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de resmen başlamış oldu.
SÜRECİN 2 YIL SÜRMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak. İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB’nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.
AB Konseyi Başkanı Tusk, cuma günü AB’nin Brexit yol haritasının taslağını açıklayacak. Taslağın, 29 Nisan’da yapılacak İngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek.