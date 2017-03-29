İngiltere, AB’den ayrılma sürecini resmen başlattı

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halkın yüzde 52’si AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti. İngiltere, 1973 yılında birliğe katılmıştı.

BREXIT’İN KÖKENİ NEREYE DAYANIYOR?

Daha önce Yunanistan için de kullanılan Grexit(Greece-exit) Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkma isteğini özetleyen bir tanım olarak ortaya çıktı.

Grexit terimi Citigroup şef ekonomisti Willem H. Buiter ve aynı grupta çalışan EbrahimRahbari tarafından 2012 yılında ortaya atılmıştı. İkili Grexit ile euro’ya veda edip eski para birimine dönmesi durumunda Yunanistan’ın ticarette ve turizmde olumlu etkiler ile karşılaşıp, ekonomisini ferahlatacağı iddiasında bulunmuştu.

Bu terimi İngiltere’nin AB’den ayrılması için yapılan referandum sürecine adapte eden politikacılar ve sivil toplum örgütleri Grexit’in Brexit’e evrilmesine neden oldu.

BREXIT’İN KELİME ANLANMI NE?

Britanya’nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği’nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain ve İngilizce kalmak anlamına gelen Remain kelimeleri birleştirilerek Bremain ifadesi kullanılıyordu.