“İncirlik’i kapatırız”

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN TÜRK’te katıldığı Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve NATO ülkeleri arasındaki ilişkiyi de değerlendiren Bakan Çavuşoğlu; “NATO’nun kurucu üyesiyiz. Terör örgütlerine karşı yaklaşımı ve siyasetiyle bizi rahatsız eden bazı müttefiklerimiz var ama bu tip olayla bizim köklü dostluğumuzu bozamaz” dedi.

İncirlik Üssü’nün Türkiye’ye ait olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Almanya ya da başka ülkelere istersek bu üssü kapatırız ama şimdilik böyle bir durum söz konusu değil” dedi.