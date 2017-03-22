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22 Mart 2017

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İnceci, Hamburg hazırlığında

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İnceci, Hamburg hazırlığında
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Ülkemiz uzun mesafe koşucularından Cemal İneci, 23 Nisan’da Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek olan maraton yarışına hazırlanıyor

 Gürsel KARAGÖZLÜ

 Ülkemiz uzun mesafe koşucularından Cemal İneci, 23 Nisan’da Almanya’nın Hamburg şehrinde düzenlenecek maraton yarışına hazırlanıyor.

Bugüne kadar birçok başarıya imza atan İneci, 2017 yılında da hedeflerini gerçekleştirmek istiyor.

Bu yıl ilk olarak Antalya’da katıldığı yarışta genel klasmanda yedinci, kendi kategorisinde ise birinci olan ve sezona iyi bir giriş yapan Cemal İneci, bu kez 23 Nisan’da Almanya’nın Hamburg şehrinde yapılacak olan maraton yarışında ülkemizi başarı ile temsil etmeyi amaçlıyor.

Yenilenen Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nın tartan pistinde rahat bir çalışma ortamı bulan İneci, hazırlıklarını burada sürdürüyor.

Kendisine bugüne kadar destek çıkan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmetali Yükselen’e teşekkür eden Cemal İneci, kendisine güvenenleri en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini açıkladı.

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