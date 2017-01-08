İnanması ZOR!.

ABD, Trump’ın başkan seçilmesini Rusya lideri Putin’in görevlendirdiği Rus hacker Alisa Shevchenko sayesinde kazandığını ortaya attı. Rusya’nın ZOR şirketinde çalışan bilgisayar korsanıyla ilgili iddialara sadece Amerikalılar inandı

ABD, her geçen gün daha da köşeye sıkışıyor mu? Uzmanlara göre bu sorunun cevabı ‘Evet’…ABD, 8 Kasım’daki seçimden zaferle ayrılan Cumhuriyetçi Donald Trump’ın aslında Putin’in görevlendirdiği hacker Alisa Shevchenko sayesinde imkansızı başardığını iddia etti. Kargaların bile gülmediği bu iddiaya özellikle Demokrat Amerikalılar inandı. Zaten Amerikan medyasının en önemli özelliği olan ‘algı operasyonu’nu bu konuda da çok iyi yönetti. Dün bu konuyla ilgili istihbarat servislerinin ABD Başkanı Obama’ya sunduğu rapor da medyaya sızdırıldı. Komik raporun detayları şöyle:

Alisa Shevchenko ve diğer Rus bilgisayar korsanlarının sadece Clinton ve Demokratik Parti’yi değil, Beyaz Saray, Genelkurmay, Dışişleri ve büyük ABD’li şirketleri de hedef almış.

Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite’nin (DNC) e-postalarını Ruslar hacklemiş.

Yazışmalar Rus hackerler tarafından Wikileaks’e verilmiş. Wikileaks de yayınlamış.

TRUMP’TAN TEPKİ

Trump, Obama’ya sunulan raporun basına sızmasını eleştirdi. Trump “NBC, Obama’ya sunulan çok gizli raporu nasıl görüyor? Onlara bu raporu kim verdi, neden verdi? Politika!” yazdı. Trump’a yakın kaynaklar, 20 Ocak tarihinden sonra Demokratlar’a çok ağır darbe vurulacağını ima etti.