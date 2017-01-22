İnancın zaferi: 1-0

Ara transferde 2 oyuncusunu gönderen, sakat, kart cezalısı ve yeni transferlerinden de faydalanamayan, Yalova, A2 takımından 3 oyuncusuna ilk 11’de şans verdiği erteleme mücadelesinde konuk ettiği Türk Ocağı’nı tek golle yıktı

COŞKUN KIZARDI, DİKE AFFETMEDİ:

Bostancı Fikri Karayel Stadı’ndaki karşılaşmanın 74. dakikasında konuk ekibin tecrübeli futbolcusu Coşkun ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken ev sahibi ekip 81. dakikada Dike’nin kafa golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı

Yer: Bostancı Fikri Karayel Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener (**), Ali Karahasan (**), Cem Öksüzoğluları (**)

Yalova: İrfan (***), Ali Özbahar (**), Mahmut (***), Mithat (**), Muammer (***), Nurican (**) (Dk.90+1 Özcan), Selçuk (**), Cemal (***), Dike (***), Yusuf (**), Civan (***)

T.Ocağı: Cenk (*), Yunus (**), Mustafa Ercan (*), Mustafa Avcı (*), James (*) (Dk78 Adams (*)), Burak (**) (Dk.78 Hasan (*)), Deniz (**), Muhammed (**) (Dk.86 Ragıp), Ertaç (*), Coşkun (*), Emeka (**)

Gol: Dk.81 Dike (Yalova)

Kırmızı kart: Dk.74 Coşkun (T.Ocağı)

K-Pet Süper Lig’deki erteleme mücadelesinde Yalova, Türk Ocağı’nı konuk etti.

Bostancı Fikri Karayel Stadı’ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip 81. dakikada Dike’nin kafa golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Önemli dakikalar

dakikada Yunus’un yaklaşık 20 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direkten geri geldi. dakikada Emeka’nın ceza alanı içinde topukla yaptığı vuruşta top kaleci İrfan’da kaldı. dakikada Muhammed’in sağdan kestiği topta Deniz’in gole giden şutunu kaleci İrfan son anda ayaklarıyla kornere gönderdi. dakikada Ertaç’ın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

55.dakikada Muammer’in köşe atışında Mithat kafa ile indirdi. Bu pozisyonda Ali Özbahar’ın kafa vuruşunda kaleci topu önledi.

57.dakikada Burak’ın serbest atışında kaleci İrfan’ın ayaklarından seken topta Yunus boş durumda topu üstten auta attı.

74.dakikada daha önceden sarı kartı olan Coşkun, Cemal’a yaptığı hareketten dolayı 2.sarı ardından da kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

83.dakikada Selçuk’un aktardığı topu iyi takip eden Dike kafa ile topu köşeden ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

90+3.dakikada Ertaç’ın pasında Deniz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşma da 1-0 Yalova üstünlüğünde sona erdi.