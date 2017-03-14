İmplant için kemik alınmasına son

Çenesinde yeterli kemik dokusu bulunmadığı için implant yapılamayan veya bu tedavi için kaburgasından kemik alınan hastalar için Bon’Lamina tekniği avantaj sağlıyor.

Bon’Lamina tekniği sayesinde, yetersiz olan çene kemiği dokusunun üç boyutlu olarak yeniden oluşturulduğunu söyleyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, kemiğin 2-3 ay gibi kısa sürede eskisinden de sağlam olarak orijinal şekline dönüştüğünü belirtti.

Kökdemir, “son teknoloji” olarak nitelendirdiği Bon’Lamina (kortikal lamina) tekniği hakkında şu bilgileri verdi:

“Çene kemiklerinde erime oluştuğu durumlarda yeni kemik yapımı için uygulamakta olduğumuz Bon’Lamina tekniği, en son teknoloji kemik rejenerasyonu sistemidir. Bu teknikle kaybolan kemik dokusunun 3 boyutlu olarak yeniden oluşması amaçlanır.”

“KEMİK TAMAMEN İYİLEŞİP ESKİ HALİNİ ALIYOR”

Dişlerini uzun zaman önce kaybetmiş ve fazla miktarda kemik kaybı oluşmuş hastalarda, damak protezi yerine yeniden implant desteği ile sabit diş kullanımının, bu teknik sayesinde mümkün olabildiğini aktaran Kökdemir, “Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu tekniği Almanya ve İsviçre’den sonra Türkiye’de uyguluyoruz. Böylece kemik tamamen iyileşir ve eski orijinal şekline getirilebilir. Büyüme hormonları ile güçlendirilmiş olarak uygulandığında ise çok hızlı şekilde yeni kemik oluşumu sağlanır” diye konuştu.

“DİŞ ETİ OLUŞUMU DA BAŞARIYLA SONUÇLANIYOR”

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, yöntemin avantajlarını ise şu sözlerle anlattı:

“Örneğin kemik artırımı yapılan bölge çevresinde diş eti oluşumu daha başarılı sonuçlar verir. Box tekniğinde 6-9 ay kemik oluşumu beklenmekte iken bunda eğer büyüme hormonları kullanılmışsa 2-3 üç ayda sonuç alınabilir.”

HASTANIN KABURGASINDAN KEMİK ALINMASINA GEREK KALMIYOR

“İmplant için yeterli kemiği olmayan hastalara uygulanmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir” diyen Kökdemir, “Bu teknikte box tekniği gibi hastanın çene kemiğinin başka bölgelerinden, kaburgalarından veya kalçasından blok kemik alınmasına gerek yoktur. Bazı durumlarda implant da aynı seansta yerleştirilebilir. Eğer implant yapımı için çenenizde yeterli kemik yoksa diş hekiminize Bon’Lamina tekniğinin sizin için uygun olup olmadığını mutlaka sorun” diyerek hastaları bilgilendirdi.