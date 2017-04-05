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05 Nisan 2017

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İlkokullar atletizmde terliyor

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İlkokullar atletizmde terliyor
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İlkokullu küçükler atletizmde Lefkoşa ve Mağusa bölge elemeleri tamamlandı. Elemelere 6-7 Nisan tarihlerinde Güzelyurt ve Girne’de devam edilecek

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu küçükler atletizmde Lefkoşa ve Mağusa bölge elemeleri tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 2 gün süren yarışlar sonunda Lefkoşa bölgesinde kızlarda Yakın Doğu Koleji, erkeklerde Levent Primary İlkokulu, Mağusa A bölgesinde kızlarda Polatpaşa İlkokulu, erkeklerde Yeni Erenköy İlkokulu, Mağusa B bölgesinde kızlarda Alaniçi ilkokulu, erkeklerde Dörtyol İlkokulu takımsal klasmanda zirvede yer aldı. İlkokullu Küçükler Atletizm Bölge Elemeleri’ne 6-7 Nisan tarihlerinde Üner Berkalp Stadı’nda Güzelyurt ve Girne elemeleri ile devam edilecek. Elemeler sonunda oluşacak olan genel puanlamada ilk 7 sırayı alacak olan okullar finallere katılmaya hak kazanacak. Final yarışları 10-11 Nisan tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek.

lkokullu küçükler atletizm

1.Gün Kızlar Takımsal Sıralama

 

Lefkoşa

1.Yakın Doğu İlkokulu                         240 (Puan)

2.TED Koleji                                          154

3.Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu       54

 

Mağusa A Bölgesi

1.Polatpaşa İlkokulu                           204 (Puan)

2.Yeni Erenköy İlkokulu                     186

3.Akova Yıldırım İlkokulu                   183

4.Mormenekşe İlkokulu                    118

5.Kıbrıs Final Okulları                         105

6.Vadili İlkokulu                                   100

 

Mağusa B Bölgesi

1.Alaniçi İlkokulu                                 238 (Puan)

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu           237

3.Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu          205

4.Şehit Salih Terzi İlkokulu                203

5.Ziyamet İlkokulu                              162

 

1.Gün Erkekler Takımsal Sıralama

 

Lefkoşa Bölgesi

1.Levent Primary İlkokulu                 265 (Puan)

2.Yakın Doğu İlkokulu                         228

3.Gönyeli İlkokulu                               199

4.Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu       151

5.TED Koleji                                         139

 

Mağusa A Bölgesi

1.Yeni Erenköy İlkokulu                     185 (Puan)

2.Akova Yıldırım İlkokulu                   178

3.Vadili İlkokulu                                  167

4.Polatpaşa İlkokulu                           167

5.Mormenekşe İlkokulu                    152

6.Kıbrıs Final Okulları                         58

 

Mağusa B Bölgesi

1.Dörtyol İlkokulu                               223 (Puan)

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu           214

3.Alaniçi İlkokulu                                177

4.Ziyamet İlkokulu                              155

5.Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu          142

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