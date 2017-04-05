İlkokullar atletizmde terliyor

İlkokullu küçükler atletizmde Lefkoşa ve Mağusa bölge elemeleri tamamlandı. Elemelere 6-7 Nisan tarihlerinde Güzelyurt ve Girne’de devam edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu küçükler atletizmde Lefkoşa ve Mağusa bölge elemeleri tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 2 gün süren yarışlar sonunda Lefkoşa bölgesinde kızlarda Yakın Doğu Koleji, erkeklerde Levent Primary İlkokulu, Mağusa A bölgesinde kızlarda Polatpaşa İlkokulu, erkeklerde Yeni Erenköy İlkokulu, Mağusa B bölgesinde kızlarda Alaniçi ilkokulu, erkeklerde Dörtyol İlkokulu takımsal klasmanda zirvede yer aldı. İlkokullu Küçükler Atletizm Bölge Elemeleri’ne 6-7 Nisan tarihlerinde Üner Berkalp Stadı’nda Güzelyurt ve Girne elemeleri ile devam edilecek. Elemeler sonunda oluşacak olan genel puanlamada ilk 7 sırayı alacak olan okullar finallere katılmaya hak kazanacak. Final yarışları 10-11 Nisan tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek.

1.Gün Kızlar Takımsal Sıralama

Lefkoşa

1.Yakın Doğu İlkokulu 240 (Puan)

2.TED Koleji 154

3.Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 54

Mağusa A Bölgesi

1.Polatpaşa İlkokulu 204 (Puan)

2.Yeni Erenköy İlkokulu 186

3.Akova Yıldırım İlkokulu 183

4.Mormenekşe İlkokulu 118

5.Kıbrıs Final Okulları 105

6.Vadili İlkokulu 100

Mağusa B Bölgesi

1.Alaniçi İlkokulu 238 (Puan)

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 237

3.Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 205

4.Şehit Salih Terzi İlkokulu 203

5.Ziyamet İlkokulu 162

1.Gün Erkekler Takımsal Sıralama

Lefkoşa Bölgesi

1.Levent Primary İlkokulu 265 (Puan)

2.Yakın Doğu İlkokulu 228

3.Gönyeli İlkokulu 199

4.Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 151

5.TED Koleji 139

Mağusa A Bölgesi

1.Yeni Erenköy İlkokulu 185 (Puan)

2.Akova Yıldırım İlkokulu 178

3.Vadili İlkokulu 167

4.Polatpaşa İlkokulu 167

5.Mormenekşe İlkokulu 152

6.Kıbrıs Final Okulları 58

Mağusa B Bölgesi

1.Dörtyol İlkokulu 223 (Puan)

2.Şht. Osman Ahmet İlkokulu 214

3.Alaniçi İlkokulu 177

4.Ziyamet İlkokulu 155

5.Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 142