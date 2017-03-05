İlk günde 2 rekor

7-12 Yaş Ferdi Yüzme Şampiyonası dün başladı

Okan KARADEMİR

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 7-12 Yaş Ferdi Yüzme Şampiyonası dün başlarken 2 Kısa Kulvar KKTC Yaş Rekoru kırıldı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen şampiyonanın ilk gününde 35 ayrı yaş ve dalda madalyalar sahiplerini buldu. Müsabakaların ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüleri 24 birincilik elde ederken Ares Spor Kulübü yüzücüleri 5, Karabetça Spor Kulübü yüzücüleri 3 birincilik kazandı. Levent Spor Yüzme Kulübü ve Tüfekçi Spor Kulübü yüzücüleri ilk günü 1’er birincilikle tamamlarken 1 yüzücü de ferdi olarak birincilik elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde 2 rekor kırıldı. 9-10 yaş kızlar 50 metre serbestte 34.33’lük derecesiyle KSK yüzücüsü Özgül Çetin, 11-12 yaş kızlar 100 metre karışıkta da 1.25.77’lik derecesiyle YDÜ yüzücüsü Beren Çakır yeni Kısa Kulvar KKTC Yaş rekorunun sahibi oldu.

7-12 Yaş Ferdi Yüzme Şampiyonası, bugün yapılacak ikinci gün müsabakalarıyla tamamlanacak.

İlk gün sonuçları:

Kızlar, 50m Serbest (7 – 8 yaşları arası)

Çisem Cüneyt YDÜ 44.65 Deniz Şan YDÜ 45.40 Gülsen Balcı YDÜ 47.24

Kızlar, 50m Serbest (9 – 10 yaşları arası)

Özgül Çetin KSK 34.33 (REKOR) Beliz Menteş YDÜ 40.52 Öykü Beste Cüneyt YDÜ 41.77

Kızlar, 50m Serbest (11 – 12 yaşları arası)

Beren Çakır YDÜ 33.54 Bahar Şan YDÜ 33.75 Nerin Baycan YDÜ 36.84

Erkekler, 50m Serbest (7 – 8 yaşları arası)

Atlas Katrancıoğlu YDÜ 45.08 Deniz Bender YDÜ 47.03 Rüzgar Uçaner YDÜ 49.34

Erkekler, 50m Serbest (9 – 10 yaşları arası)

Hasan Hüseyin Çakır YDÜ 36.40 Arda Cengizer Ferdi 37.85 Kayel Azer Baycan YDÜ 40.85

Erkekler, 50m Serbest (11 – 12 yaşları arası)

Rüzgar Maneoğlu YDÜ 32.56 Sarp İşçi YDÜ 34.06 Sezan Merttürk YDÜ 34.33

Kızlar, 100m Sırt (7 – 8 yaşları arası)

Gülsen Balcı YDÜ 2:01.26 Deniz Şan YDÜ 2:04.40 Gülçin Severcan YDÜ 2:13.82

Kızlar, 100m Sırt (9 – 10 yaşları arası)

Eliz Yeşilkuşak YDÜ 1:56.85 Yazgı Erçağıl YDÜ 1:59.72 İrem Özkader YDÜ 2:01.14

Kızlar, 100m Sırt (11 – 12 yaşları arası)

Bahar Şan YDÜ 1:24.39 Kayla Tombul YDÜ 1:25.08 Zoe Katja Bahadır YDÜ 2:02.74

Erkekler, 100m Sırt (7 – 8 yaşları arası)

Deniz Bender YDÜ 2:00.64 Atlas Toto YDÜ 2:16.04 Boran Bora KSK 2:21.48

Erkekler, 100m Sırt (9 – 10 yaşları arası)

Mustafa Tayfunoğlu YDÜ 1:46.30 Ada Sakallı YDÜ 1:50.39 Demir S. Kızılduman YDÜ 2:01.53

Erkekler, 100m Sırt (11 – 12 yaşları arası)

Ada Yıldırım YDÜ 1:36.61 Ramadan Gürbıyık UKÜ 1:44.37 Tan Fuat Oral YDÜ 1:47.96

Kızlar, 100m Karışık (7 – 8 yaşları arası)

Çisem Cüneyt YDÜ 2:10.90

Kızlar, 100m Karışık (9 – 10 yaşları arası)

Beliz Menteş YDÜ 1:46.07

Kızlar, 100m Karışık (11 – 12 yaşları arası)

Beren Çakır YDÜ 1:25.77 (REKOR) Ayşenur Eyüpoğlu YDÜ 1:42.78 Nazel Buzlukçuoğlu YDÜ 1:45.27

Erkekler, 100m Karışık (9 – 10 yaşları arası)

Bartu Kaşif ARES 1:39.47 Hasan Hüseyin Çakır YDÜ 1:42.12 Aral Erönde YDÜ 1:46.53

Erkekler, 100m Karışık (11 – 12 yaşları arası)

Mert Türsoy YDÜ 1:23.86 Sezan Merttürk YDÜ 1:30.51 Sarp İşçi YDÜ 1:31.55

Kızlar, 200m Kurbağa (7 – 8 yaşları arası)

Gizem Cüneyt YDÜ 5:21.60

Kızlar, 200m Kurbağa (9 – 10 yaşları arası)

Meryem Kayıpoğlu LEVENT 5:22.05

Kızlar, 200m Kurbağa (11 – 12 yaşları arası)

İlke Dayı ARES 4:16.07

Erkekler, 200m Kurbağa (7 – 8 yaşları arası)

Ahmet Ömerağa KSK 6:00.75

Erkekler, 200m Kurbağa (9 – 10 yaşları arası)

Ayer Alçıcı ARES 4:40.76

Erkekler, 200m Kurbağa (11 – 12 yaşları arası)

Ege Kazmacı ARES 4:01.55 Savaş Erülgen LEVENT 4:16.31 Osman Mıstıkoğlu ARES 4:35.18

Kızlar, 200m Karışık (11 – 12 yaşları arası)

Kayla Tombul YDÜ 3:06.84

Erkekler, 200m Karışık (11 – 12 yaşları arası)

Enes KANSIZ YDÜ 3:41.09 Savaş Erülgen LEVENT 3:46.95

Kızlar, 50m Kurbağa (7 – 8 yaşları arası)

Burcu Akbatu YDÜ 1:03.06 Gizem Cüneyt YDÜ 1:11.78

Kızlar, 50m Kurbağa (9 – 10 yaşları arası)

Emine Göknur Aslan TÜFEKÇİ 54.69 Kardelen Demirkıran ARES 1:03.77 İrem Özkader YDÜ 1:06.65

Kızlar, 50m Kurbağa (11 – 12 yaşları arası)

Gün Selengin YDÜ 47.43 Pembe Tilki YDÜ 47.46 Burçak Bizden YDÜ 50.30

Erkekler, 50m Kurbağa (7 – 8 yaşları arası)

Hasan Sonder YDÜ 1:06.42 İsmet Drangoz YDÜ 1:09.64 Doğa Direl KSK 1:16.13

Erkekler, 50m Kurbağa (9 – 10 yaşları arası)

Bartu Kaşif ARES 54.46 Ediz Yeşılkuşak YDÜ 1:00.31 Hasan Karataç YDÜ 1:02.58

Erkekler, 50m Kurbağa (11 – 12 yaşları arası)

Mert Türsoy YDÜ 40.59 Ege Kazmacı ARES 48.86 Savaş Erülgen LEVENT 49.13

Kızlar, 100m Kelebek (9 – 10 yaşları arası)

Özgül Çetın KSK 1:40.73

Kızlar, 100m Kelebek (11 – 12 yaşları arası)

Nerin Baycan YDÜ 1:28.12 Ayşenur Eyüpoğlu YDÜ 1:59.40

Erkekler, 100m Kelebek (9 – 10 yaşları arası)

Arda Cengizer Ferdi 1:42.04

Erkekler, 100m Kelebek (11 – 12 yaşları arası)

Rüzgar Maneoğlu YDÜ 1:21.85