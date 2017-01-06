İlk devrenin biyonik adamları

15 MAÇTA 1350 DAKİKADA: Süper Lig’in ilk devresinin son ermesi ile istikrar abidesi olan isimler de ortaya çıktı. Mehmet Özeralp(Cihangir), Haşim Girgin (Değirmenlik), Ali Duvarcı (Dumlupınar), Ufuk Şimşek (Gaü Çetinkaya), Emir Dolu (Gençler Birliği), Türkkan Delideniz, Uğur Naci Gök (Mağusa Türk Gücü) ve Mehmet Sakallı (Mormenekşe) ilk devrede 15 maçın tümünde sahada yer alarak 1350 dakika forma giydiler

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de ilk devrede 8 futbolcu tüm maçlarda 90’ar dakika görev alarak istikrar abidesi oldular.

Mehmet Özeralp(Cihangir), Haşim Girgin (Değirmenlik), Ali Duvarcı (Dumlupınar), Ufuk Şimşek (Gaü Çetinkaya), Emir Dolu (Gençler Birliği), Türkkan Delideniz, Uğur Naci Gök (Mağusa Türk Gücü) ve Mehmet Sakallı (Mormenekşe) ilk devrede takımlarının tüm maçlarında ilk 11’de başlayarak hiç değişiklik yaşamadılar ve toplam 1350 dakika forma giydiler.

En az forma giyen futbolcu ise 1 dakika ile Yalova’dan Özcan Altunterim oldu.

Listede 4 kaleci var

İlk devrede toplam 1350 dakika giyen futbolculardan 4 tanesi ise kaleci. Genelde takımlar futbolcuların aksine ceza ve sakatlık olmadığı takdirde kaleci değişikliklerine sıkça başvurmazken 16 takımlı Süper Lig’de 4 takım kalecilerini hiç değiştirmedi.

Süper Lig’de Mehmet Özeralp(Cihangir), Ali Duvarcı (Dumlupınar), Ufuk Şimşek (GAÜ Çetinkaya) ve Türkkan Delideniz(Mağusa Türk Gücü) ilk devredeki tüm maçlarda forma giyerek 1350 dakika sahada kaldı.

Uğur öne çıktı

1350 dakika forma giyen futbolcular listesinde ise Emir Dolu (Gençler Birliği), Haşim Girgin (Değirmenlik), Uğur Naci Gök (Mağusa Türk Gücü) ve Mehmet Sakallı (Mormenekşe) yer alıyor. Emir Dolu, Haşim Girgin, Uğur Naci Gök ve Mehmet Sakallı takımlarının tüm maçlarında sahada yer alarak bu anlamda büyük bir istikrar ortaya koydular.

Özellikle Mağusa Türk Gücü futbolcusu Uğur istikrarına ilaveten kaydettiği 3 gol ile öne çıkan isim oldu.

1350 dakika forma giyen futbolcular:

Futbolcu MS SK KK G OS

MEHMET ÖZERALP(CİHANGİR) 15 1 0 0 1350

HAŞİM GİRGİN (DEĞİRMENLİK) 15 2 0 0 1350

ALİ DUVARCI (DUMLUPINAR) 15 2 0 0 1350

UFUK ŞİMŞEK (GAÜ ÇETİNKAYA) 15 0 0 0 1350

EMİR DOLU (GENÇLER BİRLİĞİ) 15 1 0 2 1350

TÜRKKAN DELİDENİZ (MTG) 15 0 0 0 1350

UĞUR NACİ GÖK (MTG) 15 2 0 3 1350

MEHMET SAKALLI (MORMENEKŞE) 15 1 0 1 1350

MS: Maç Sayısı

SK: Sarı Kart

KK: Kırmızı Kart

G: Gol

OS: Oynama Süresi