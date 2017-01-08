İlk Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın basın açıklamasında bazı başlıklar:

-Akıncı: İhtiyatlı İyimserim

-Akıncı: Herşey orada çözülecek diyemem

-Akıncı:Garantörler de dahil Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler gibi yapıcı olmalıdır.

-Akıncı: Grantörlük konusunda iki tarafın da güvenliği noktasında hareket edilmelidir. Ama söylemde “buna gerek yoktur” denmesi yeterli değildir.

-Akıncı: Kuzey Kıbrısın Türkiye’ye ilhak konusu “bizim ne Güney Kıbrısa yama ne de Türkiye’ye bir vilayet olma niyetimiz yoktur. Böyle bir şeyi düşünmek istemiyorum Türkiye’nin 81 tane vilayeti vardır 82 inciye ihtiyacı yoktur.” -Akıncı: Cenevre’den bir çözüm çıkmazsa Kuzey Kıbrıs yoluna laik ve demokratik bir şekilde devam edecektir. -Akıncı: Geçen zaman çözüme yardımcı olmadı olmayacak da, geçen zaman fiziki değişiklikleri yarattığı gibi demografik değişiklik de yarattı.. Bunu bir tehdit olarak söylemiyorum.

-Akıncı: Konferansta siyasi eşitlik konusu da netlik kazanmalıdır. Siyasi eşitliğimiz olmazsa olmaz. Orada konuşulmalıdır, orada konuşulmazsa ne zaman konuşacağız.

