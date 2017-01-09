İlk Android’li Nokia duyuruldu

Nokia yeni telefonu Nokıa 6 ile geri döndü. Bir döneme damgasını vuran Finlandiya merkezli telefon üreticisi Nokia, Çin’de piyasaya sürülen ‘Nokia 6’ isimli modelinin duyurusu geçtiğimiz yıl Nokia’nın satış haklarını alan HMD’den geldi. Peki Nokia 6’nın özellikleri neler? İşte Nokia 6 hakkında bilmeniz gereken her şey…
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Android işletim sistemine sahip olan telefon sadece Çin’de satılacak.
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5.5 inçlik bir ekran
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1920×1080 ekran çözünürlüğü
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Snapdragon 430 işlemci
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16 MP’lik, arka kamera
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8 MP’lik ön kamera
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3000 mAh, Quick Charge 3.0
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Telefonun 1.700 Yuan’a (Yaklaşık 245 dolar) satılması bekleniyor.
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Nokia’nın 550 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu Çin pazarına girmesi önemli ve iddialı bir hamle olarak görülüyor.
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Finlandiyalı üretici, Oppo, Vivo, Huawei ve Xiaomi gibi Çin’in güçlü markalarıyla rekabet etmeye çalışacak.
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