Ilıcan teminata bağlandı

Girne’de Aralık ayında Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeler ile ilgili çıkan parmak izi sonucu tutuklanan Serhat Ilıcan aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin Aralık ayında Girne’de düzenlediği operasyonda Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan 25 gram 98 miligram hint keneviri ile 65 gram 782 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği paketlerin üzerinde Serhat Ilıcan’ın parmak izinin bulunması üzerine zanlıyı gözaltına aldı.

Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan Ilıcan’lı dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 Bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verdi.