İlber Hoca’dan taklitçilerine çağrı!

Sosyal medya fenomeni olarak büyük ilgi gören İlber Hoca Caps’lerine, İlber Ortaylı’dan beğeni geldi.

CNN TÜRK’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisi hakkında yapılan capslerin zekice olduğunu söyledi ama taklitlerini hoş karşılamadığının altını çizdi.

Kendisini taklit eden kişilerin önce düzgün Türkçe konuşmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen İlber Ortaylı, toplumda genel olarak bir Türkçe konuşma probleminin yaşandığına da dikkat çekti. Özellikle televizyonlarda görev yapan sunucuların ve yorumcuların çok kötü bir Türkçe konuştuğuna dikkat çeken Ortaylı, “Ben hoca olarak, başarılı olsa bile, düzgün Türkçe konuşmayanı çaktırırım” dedi.