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03 Nisan 2017

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İkinci Dünya Savaşı’nı 1418 gün boyunca fotoğrafladı

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İkinci Dünya Savaşı’nı 1418 gün boyunca fotoğrafladı
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İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet fotoğrafçı Yevgeny Khaldei’nin savaşı yaklaşık 4 yıl yani tam 1418 gün fotoğrafladığı ortaya çıktı. Hitler’in yenildiği ve “Reichstag”a tarihi bayrağın çekildiği anı da Sovyet fotoğrafçı Yevgeny Khaldei görüntülemiş.

  • Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Ukrayna’da Yahudi bir ailenin oğlu olan Yevgeny Khaldei ilk fotoğraf makinesini mukavva ve bir çift mercekten kendisi yaptığında henüz 13 yaşındaydı.

  • Fotoğrafa büyük bir aşkla bağlı olan Khaldei, Ukrayna’da yerel basında çalışmaya ve fotoğraflarını gazetelerde yayımlamaya başladı.

  • 1930’lu yıllarda bazı fotoğraflarını başkent Moskova’ya gönderen Yevgeny Khaldei, sonraları Izvestia gazetesinde fotoğraflarını yayımlatmayı başardı.

  • İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde ise Rus haber ajansı TASS’da çalışmaya başlayan Yevgeny Khaldei, savaşın 1418 gününü fotoğraflamayı başardı.

  • Cephede yaşananları Leica fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiren Yevgeny Khaldei, Nazi lideri Hitler’in yenilgiyi kabul ettiği anlara da tanıklık yaptı.

  • Sovyet fotoğrafçı Yevgeny Khaldei, Nazilerin parlamento binası Reichstag’a Sovyetler Birliği bayrağının çekildiği anları da çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
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