İki yıl dolmadan 90 kilo verdi

Oyuncu Pelin Öztekin, kilo vermeye devam ediyor. Güzel oyuncunun verdiği kilolardan mutlu olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin’le BKM Mutfak ekibinin bir üyesi olarak tanıştık. Başarılı oyunculuğu yanında kilolarıyla da haber olan Pelin Öztekin, Nisan 2015’te şimdilerde ünlüler arasında çok sık yaptırılan mide küçültme ameliyatı için masaya yattı. 153 kiloyken yaptırdığı bu operasyon sonra 22 ay içerisinde 90 kilo vererek 63 kiloya inen Pelin Öztekin istikrarlı bir şekilde kilo vermeyi sürdürüyor. Düzenli bir şekilde spor da yapan Pelin Öztekin, inanılmaz değişimini sosyal medya hesabından da sürekli olarak paylaşıyor.