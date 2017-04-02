İki Perdelik Oyun 2-2

K-Pet Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Lefke karşısında ilk devreyi 2-0 önde kapatan Değirmenlik ikinci devrede skoru koruyamadı

İLK DEVRE BAŞKA İKİNCİ DEVRE BAŞKA:

Değirmenlik Victor ve Miranda’nın golleri ile 2-0 öne geçtiği Lefke karşısında soyunma odasına rahat girdi. Konuk Lefke ise ikinci devreye daha iyi çıktı ve Semih ile Kasım’ın 5 dakika arayla attığı gollerle Değirmenlik deplasmanından 2-2 beraberlikle evine döndü

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek (**), Özal Çağlayan (**), Halil Erdem Canaloğlu (**)

Değirmenlik: Çayan (*), İbrahim (*), Burçin (**), Rifat (*), Yusuf (*) (Dk.70 Kayhan (*)), Haşim (*), Miranda (**), Fehim (*), Yaşar (*), Ümitcan (*), Victor (**)

Lefke: Ahmet (**), Amstrong (**), Stelios (*), Allen (*), Arif (*), Yakup (*), Semih (**), Zekai (*) (Dk.81 Cemal), Yılmaz (*) (Dk.46 Rahmi (*)), Kasım (*), Smart (**)

Goller: Dk.31 Victor, Dk.40 Miranda (Değirmenlik) Dk.51 Semih, Dk.56 Kasım (Lefke)

K-Pet Süper Lig’de düşme hattına yer alan Değirmenlik, konuk ettiği Lefke karşısında ilk devre 2-0 öne geçti ancak ikinci devre kalesinde gördüğü 2 golle maçı berabere tamamladı. Değirmenlik kümede kalma yolunda çok önemli 2 puan kaybetmiş oldu.

31.dakikada Miranda’nın serbest vuruşunda Victor kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

40.dakikada sağdan Miranda’nın serbest vuruşunda top doğrudan filelerle buluştu ve ilk yarı 2-0 Değirmenlik üstünlüğünde tamamlandı.

51.dakikada Semih’in sert şutunda top kalecinin bakışları arasında filelere gidice skor 2-1’e geldi.

56.dakikada Smart’ın ortasında topu iyi takip eden Kasım skoru 2-2 yapan golü kaydetti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Hakem kazası

Karşılaşmada yardımcı hakem olarak tayini çıkan Sonay Dericioğlu maça giderken trafik kazası geçirdi. Kazada sağ ayak bileği kırılan Sonay Dericioğlu, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. MHK, kaza geçiren Dericioğlu’nun yerine Özal Çağlayan’ı tayin etti.

Fotoğraf: Alkan BAYKENT