İki modeli daha sızdı!

Nokia’nın piyasaya sürmeye hazırlandığı telefonlara ait çizimler (Nokia D1, sağda ve Nokia E1, solda) internete sızdı.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, şirket 2017’de 5 farklı telefon modeli tanıtacak. Söz konusu iki modelin lansmanı ise Ocak ayında Las Vegas’ta başlayacak olan CES’te yapılacak.

Nokia, bir zamanlar cep telefonu dünyasının rakip tanımayan devlerinden biriydi. Nokia’nın geçmişte en çok satan telefonları, bu başarının en büyük göstergesi. İşte bir zamanların cep telefonu efsanesi olan Nokia’nın en başarılı olan telefonları…

2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 1100, dünya genelinde 250 milyon satarak cep telefonu tarihinin en çok satan cihazlarından biri oldu.

1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210, ‘Snake’ oyunuyla fenomen olmuştu. Telefon, dünya genelinde 160 milyon sattı.

2000 yılında tüketicilere sunulan Nokia 3310, internetin ilk hizmetlerinden birini içeriyordu: WAP (Wireless Application Protocol). Telefon, küresel alanda 126 milyon sattı.

Nokia’nın farklı bir tasarım izlediği 2100, animasyonlu ekranlarıyla ilgi çekse de 20 milyon satabildi.

2008 yılında, yani iPhone’un ortaya çıkmasından 1 yıl sonra sunulan Nokia 5800 XpressMusic, Finlandiyalı şirketin ilk dokunmatik ekranlı telefonuydu. XpressMusic, dünya genelinde 13 milyon sattı.

5800’ün öncesinde sunulan 5310 XpressMusic, GPRS (General Pocket Radio Service) özelliği içeriyordu. Cihaz, 10 milyon sattı.

2007 yılında sunulan ve Nokia’nın o yıl amiral gemisi olan N95, GPS, Wi-Fi ve MP3 oynatıcı içeriyordu. 8GB belleğe sahip olan telefon, internet üzerinden video izleme imkanı sunmuştu. Telefon, satışa sunulduğu ilk üç ay içinde 10 milyon sattı.

2007’de sunulan bir diğer etkileyici cihaz, NGage adını taşıyordu. Oyun platformu şeklinde tasarlanan telefon, 3 milyon sattı.

Black Eyed Peas grubunun ‘I Gotta Feelin’ klibinde görülen N97, 2008’de piyasaya sürüldükten sonra 2 milyon satabildi.

2003 yılında cep telefonu dünyasına ilginç tasarımıyla sunulan ve Nokia’ya maliyeti 600 milyon dolar civarında olan 6600, iş dünyasını hedefine almıştı. Telefon, 2 milyon sattı.