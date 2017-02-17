17 Şubat 2017

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Kıbrıs

İki katlı ev tamamen yandı

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İki katlı ev tamamen yandı
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Karaoğlanoğlu’nda Caner Karaova’nın kaldığı iki katlı evde yangın çıktı ve ev  tamamen yandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 10:00 sırlarında, Karaoğlanoğlu’nda Turkuaz Sitesi içerisinde bulunan, Caner Karakova’nın kalmakta olduğu 50 numaralı evde, koltuk üzerinde bulunan çoklu elektrik kablosuna takılı fişlerin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu iki katlı evin tüm odaları ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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