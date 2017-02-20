İki kardeşin örnek zayıflama azmi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşayan üniversite öğrencisi iki kardeş, azimle uyguladıkları programla kilolarından kurtuldu.

Hatay‘ın İskenderun ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sıkıntı yaşayan üniversite öğrencisi iki kardeş, azimle uyguladıkları programla kilolarından kurtuldu.

Fazla kiloları nedeniyle günlük hayatlarında zorluk yaşayan 20 yaşındaki Yusuf ve 23 yaşındaki ablası Beren Erdener, bir yıl önce diyetisyene başvurdu. Belirli bir program kapsamında diyet programı uygulayan kardeşler spor da yapmaya başladı.

Azmederek istedikleri sonucu almaya başlayan kardeşlerden 164 kilo olan Yusuf bir yılda 66 kilo vererek 98 kiloya indi. 143 kilo olan Beren de kardeşi 54 kilo vererek 89 kiloya düştü.

Yusuf Erdener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kilolarından dolayı nefes almakta dahi zorlandığını belirtti.

Bedenine uygun kıyafet bulmakta sıkıntılar yaşadığını anlatan Erdener, şöyle devam etti:

”Kilom nedeniyle sosyal hayatımda kısıtlamalar oluyordu. Bazı insanların kötü konuşmaları ve aşağılamaları yüzünden bunalım içerisindeydim. 164 kilo olarak başladım şu an 98 kiloyum. Tabii ki inanmak ve azim gerekiyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Üzerime istediğimi giyebiliyorum. Vücutta sarkma olmaması ve büyük bir kitlenin görünmemesi çok güzel bir duygu. Gerçekten de zayıf görünmek çok güzel bir his.”

“Size göre kıyafetimiz yok, diyorlardı”

Beren Erdener de kardeşinin zayıflama azmini görünce kendisinin de zayıflamaya karar verdiğini kaydetti.

Fazla kiloları dolayısıyla koltuklara oturamaz hale geldiğini ve hayatının adeta kendisi için kabusa döndüğünü ifade eden Beren Erdener, şunları aktardı:

”Tek bir tane pantolona takılı kalıyordum. 60 beden kot giyiyordum. Şu an 45 beden giyiyorum. Mağazaya gittiğimde ‘Size göre kıyafetimiz yok’ diyorlardı. Şu an bedenime göre kıyafet bulup giyebiliyorum.”

Diyetisyen Gökhan Akdağ da kardeşlerin azimle iyi bir sonuç elde ettiklerini ifade etti.