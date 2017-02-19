İki haneli puanlara ulaşmak

Mormenekşe 2016-2017 sezonunun ikinci devresinin dördüncü haftasında Lefke karşısında aldığı galibiyetle iki haneli puanlara ulaşarak 8 olan puanını 11’e yükseltti. Puan cetvelinin en alt sırasında bulunan Mormenekşe dün konuk ettiği Lefke karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle haftalar sonra galibiyetle tanıştı. Aslında maçın ilk 35 dakikasında sahada Lefke’nin baskılı oyunu vardı. Mormenekşe kalesine atılan şutlar, direkten dönen iki top, istenilen golü getirmedi. Hafta arası Lefke’nin Kaymaklı karşısında kupa maçında aldığı farklı mağlubiyetin moralleri bozduğu ve bu karşılaşmada alınacak bir galibiyetle taraftarlarla barış sağlanabileceği bir maçtı. Matematiksel olarak ligde kalma şansı olsa da, sadece 8 puanı olan Mormenekşe karşısında özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları kötü oyun mağlubiyetin tek nedeniydi. Mormenekşe ilk yarıya oranla bu devreye çok kötü başlayan rakibi karşısında 4 kez Lefke kalesine gitti. Bu pozisyonların 3 tanesini de gol yaptı. Özellikle Lefke’nin ikinci yarıda ortaya koyduğu oyun benim tanıdığım ve bildiğim Lefke’ye yakışmayan bir oyundu. Mormenekşe ise çıkmayan candan umut kesilmez dercesine rakibinin bu kötü oyununu kendi lehine çevirmesini bildi. Ligde kalma adına uzun süredir tek hanelerde bulunan puanını bu galibiyetle 11’e yükselterek havlu atmadığını gösterdi. Sezonun bitmesine daha 11 hafta kalmasına karşın puan cetvelinde rahat durumda olan takımların bundan sonra kalan maçlarında gerekli motivasyonu yakalamayacakları gün gibi ortaya çıktı. Bu durumda “Play Out” sistemini önümüzdeki sezon federasyonun yeniden uygulamaya koyması akıllara gelecek soru işaretlerini de ortadan kaldıracağı gün gibi belli oldu. Hiç bir amacı kalmayan takımların bu haftadan sonra sahaya yansıtacağı performans bu uygulama ile yeterli olmayacaktır.

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