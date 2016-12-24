IKEA 50 milyon dolar tazminat ödeyecek

Dünyanın önde gelen mobilya ve ev aksesuarları mağazalarından IKEA, 3 çocuğun ölümüne neden olan şifonyerlerle ilgili kendisine açılan davada tazminat ödemeyi kabul etti.

Yaşları 1 ile 2 arasında değişen 3 çocuğun ailesine, IKEA tarafından ödenecek tazminat ise 50 milyon dolar. IKEA ayrıca çocuklar adına hastanelere 50’şer bin dolar bağışta bulunacak. 50 milyon dolarlık tazminat 3 aile arasında eşit bir şekilde paylaştırılacak. IKEA, son 2 yılda yaşanan ölümlerin ardından yaklaşık 6 ay önce MALM serisi şifonyerlerin dünya genelinde toplanmasına karar vermişti. IKEA, dünya genelinde toplanacak 29 milyon adet şifonyer için geri ödeme yapılacağını da duyurmuştu..