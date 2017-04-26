İhaleyle hayvan satışı yapacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ihale usulüyle tosun, inek, oğlak ve keçi satışı yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 10 baş tosun, 5 baş inek, 45 baş oğlak ve 20 baş keçinin kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacağı, tekliflerin katma değer vergisiz sunulması gerektiği kaydedildi.

Tekliflerin 2 Mayıs Salı günü saat 11.00’e kadar Şehit. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtilen açıklamada, peşin veya banka teminatlı çekle ödeme kabul edileceği, ihaleyi kazananın 12 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları teslim almaması halinde ihale kararının iptal edileceği duyuruldu.

Satışa sunulan ineklerin Çömlekçi; diğer hayvanların ise Şehit. Tğm. Doğuş Uran Çiftliği’nde bulunduğu ve ziyaret edilebileceği de kaydedildi.