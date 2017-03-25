Igor Tudor’un istediği 6 transfer

Galatasaray’da önümüzdeki sezonun kurgusunu planlayan Igor Tudor yönetimden 6 ayrı mevkii için transfer istedi.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü, alınacak 6 futbolcunun 5’inin direkt ilk 11’de oynayabilecek kalitede olması gerektiğini söyledi. Bu bölgeye liderlik yapabilecek özelliklere sahip hava toplarında etkili bir stoper almalarının şart olduğunu ifade eden Tudor, ayrıca birer sağ bek ve sol bek istedi. Bu bölgeye liderlik yapabilecek özelliklere sahip hava toplarında etkili bir stoper almalarının şart olduğunu ifade eden Tudor, ayrıca birer sağ bek ve sol bek istedi.

ORTA SAHA:

Oyunun merkezindeki opsiyonlarının kısıtlı olduğunu ifade eden Tudor, bu bölgede görev yapan Selçuk İnan, Nigel De Jong ve Tolga Ciğerci ile rekabete girecek kalitede bir futbolcu almalarının şart olduğunu söyledi. Hırvat çalıştırıcı, “Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir oyuncu getirmeliyiz. Alacağımız oyuncu direkt ilk 11’de oynayabilecek özellikte olmalı” dedi.

FORVET:

Japonya’nın Vissel Kobe takımıyla anlaşan Lukas Podolski’nin haziran ayında takımdan ayrılacağını hatırlatan Igor Tudor, “Podolski gittikten sonra kadromuzda santrfor orijinli tek futbolcu olarak Eren Derdiyok kalıyor. Hareketli ve son vuruşları üst düzey bir santrfor almalıyız. Ayrıca, alternatif olarak da genç bir forvet takviyesi yapmalıyız” diye konuştu. Igor Tudor’un taleplerini değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi, dünyanın dört bir yanında oyuncu taramasına başladı.