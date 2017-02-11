Igor Tudor Galatasaray’a mı gidiyor?

Süper Lig’in flaş ekibi Kardemir Karabükspor’da önce Galatasaray’ı ardından Beşiktaş’ı yenen Teknik Direktör Igor Tudor konuşuluyor. Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor dün akşam Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray teknik direktörlüğü için adının geçmesinin sevindirici olduğunu söylemişti

YÖNETİM GİZLİCE EL SIKIŞTI

Galatasaray’da Jan Olde Riekerink istatistiklerle kendini savunsa da yönetim içinde kredisi bitti. Sarı-kırmızılı kurmayların, Karabükspor’un Hırvat hocası Igor Tudor ile gizlice el sıkıştığı ve bundan sonra ligde yaşanacak ilk puan kaybında Riekerink ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Kayserispor ve Çaykur Rize maçları Riekerink için kader niteliği taşıyacak.

BAŞKAN KONUŞTU

Uzun süredir Galatasaray’ın gündeminde olduğu iddia edilen ve sarı kırmızılı taraftarların da takımın başında görmek istediği Tudor’un geleceği ile ilgili Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut konuştu.

Hırvat teknik adam ile Mayıs’ın sonuna kadar sözleşmeleri olduğunu belirten Tankut, “Tudor eğer isterse 31 Mayıs’tan sonra Galatasaray’ın başına geçebilir” açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Galatasaray’ın tecrübeli teknik adama teklif yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

TUDOR’DAN İLK AÇIKLAMA

İsminin Galatasaray ile anıldığının hatırlatılması üzerine Tudor, “Daha önce de bir kaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor’un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Süper Lig’de hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. İyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir