İflaslar kapıda

Süt İmalatçıları Birliği, hükümetin piyasaya müdahale etmemesini “aymazlık” olarak niteledi, bu gidişle iflasların artacağını, işsizliği beraberinde getireceğini açıkladı
SESSİZLİĞE TEPKİ: Süt İmalatçıları Birliği, yayınladığı sert bildiri ile, hükümetin ekonomik konulardaki sessizliğini sorguladı. Halkın alım gücünün yüzde 30 oranında eridiğini, tüm kesimlerin fakirleştiğini söyleyen Avunduk, Türkiye’de her gün yeni bir ekonomik karar açıklanırken, KKTC’deki sessizliği eleştirdi
YÜZDE 30 GERİLEME: SUİB Başkanı Candan Avunduk: Halkın satın alma gücü %30 oranında azalmış, dövizle borçlanan ve/veya borçlanmayan sabit gelirlilerin ücretleri satın alma gücü bakımından üçte bir oranında düşmüştür. Halkımız gün geçtikçe fakirleşmektedir
YASAKLAYIN: Avunduk: Hükümet edenler diyor ki ’’işte efendi döviz geliri olmayanlar döviz ile borçlanmasın’’ tamam da memlekette her şey sterlin ile, kiralar sterlin, arabalar sterlin, aklınıza ne gelirse sterlin ile. O zaman gücünüz yetiyorsa dövizle iç borçlanmayı veya çalışmayı yasaklayın
İŞSİZLİK ARTACAK: Avunduk: İşçinin, memurun, öğretmenin, emeklinin tüm sabit gelirlilerin aldıkları maaş %30 erimiştir. Reel sektör kan kaybetmekte, önümüzdeki günlerde iflaslar açıklanmaya başlayacak, istihdam sorunu büyüyecektir
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