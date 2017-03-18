İçerde’nin çekildiği mekana polis baskını

İçerde izleyicisi iki dikkatli polis, uzun zamandır izi sürülen birkaç tarihi eseri ekranda gördü. Onların ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, bir amforaya el koyuldu.

Başrollerinde Çetin Tekindor, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin oynadığı İçerde dizisindeki detay tarihi eser operasyonuna neden oldu. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis, düzenli takip ettikleri İçerde dizisindeki Çetin Tekindor’un canlandırdığı Kebapçı Celal’in mekanı olan restoranda pişirilmiş topraktan yapılan amforayı fark etti.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre: Amforanın tarihi eser olabileceğini değerlendiren İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Hasköy’deki restorana baskın düzenledi. Önceki gün düzenlenen operasyonda bir adet amforaya el koyulurken, tarihi eser oldukları değerlendirilen üç obje yerinde bulunamadı. Amfora İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Müze uzmanları, bunun Bizans dönemine ait ve bin yıllık olduğu yönünde rapor verdi.