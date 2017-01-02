02 Ocak 2017

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İçerde “KARTAL”, Dışarıda “EFSANE”

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İçerde “KARTAL”, Dışarıda “EFSANE”
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K-Pet Süper Lig’de 15 haftalık ilk devre sonunda takımların iç saha ve dış saha performanslarını değerlendirdik

İÇ SAHADA YENİCAMİ KAYIPSIZ:

İlk devreyi lider kapatan Yenicami iç sahada oynadığı 8 maçta 8 galibiyet elde ederek bu alanda en çok puan toplayan takım oldu. Yenicami ile birlikte Lefke ve Cihangir takımları da kendi sahasında yenilgi yüzü görmedi

 DIŞ SAHA LİDERİ GAÜ ÇETİNKAYA:

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya deplasmanda oynadığı 8 maçta 15 puan toplayarak ilk sırada yer alırken dış sahada 7 maça çıkan Yenicami de 14 puan topladı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

 

K-Pet Süper Lig’de 15 haftalık ilk devre sonunda takımların iç saha ve dış saha performanslarını değerlendirdik.

Süper Lig’de ilk devre sonunda evinde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan lider Yenicami iç saha maçlarında en çok puan toplayan takım oldu. Sahasında oynadığı 8 maçta 24 puan toplayan siyah beyazlı ekip bu alanda puanlamanın zirvesinde yer alıyor.  Evindeki 8 maçta 33 gol kaydeden Yenicami kalesinde ise sadece 3 gol görerek hem en çok gol atan hem de en az gol gören takım oldu.

İçerde “KARTAL”, Dışarıda “EFSANE”

3 takım içerde yenilmedi

Süper Lig’de iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım yer alıyor. Puanlamada zirvede olan Yenicami dışında Lefke ve Cihangir takımları da kendi sahasında hiç yenilgi yüzü görmedi.

Mağlup olmayan takımlardan Lefke 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 17 puanla sıralamada 3.sırada yer aldı. Yenilmeyen diğer bir takım olan Cihangir ise 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puanla 4.sırada bulunuyor.

 

Deplasman Çetinkaya’dan sorulur

Süper Lig’de ilk devrenin sona ermesi ile deplasmanda en fazla puan toplayan takım lig ikincisi GAÜ Çetinkaya oldu. Takipçisi Yenicami 7 maçta 14 puan toplarken GAÜ Çetinkaya 8 maçta 15 puan toplayarak ilk devre sonunda deplasmanda en çok puan alan takım konumunda.
Sarı kırmızılı ekip 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık 8 maçta kalesinde 10 gol gördü.

 

Mormenekşe’nin galibiyeti yok

Dış saha maçlarında Çetinkaya zirvede yer alırken, Mormenekşe bu puanlamada son sırada yer alıyor. 8 maçta sadece 2 beraberliği olan Mormenekşe deplasmanda kazanamayan tek takım konumunda. Kırmızı yeşilliler 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 2 puan toplayarak bu alanda sıralamanın en altında kaldı.

Dış saha puan durumunda ikinci sırada yer alan ilk devrenin lideri Yenicami 5 gol ile deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.

 

İç Saha Puan Durumu:

Takımlar                                O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.YENİCAMİ                          8             8             0             0             33           3             30           24

2.TÜRK OCAĞI                      8             6             0             2             19           6             13           18

3.LEFKE                                 7             5             2             0             14           5             9             17

4.CİHANGİR                          7             4             3             0             11           4             7             15

5.GAÜ ÇETİNKAYA               7             4             2             1             12           5             7             14

6.GENÇLER BİRLİĞİ              8             4             2             2             13           11           2             14

7.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      6             4             1             1             13           6             7             13

8.YALOVA                             6             3             2             1             11           9             2             11

9.DUMLUPINAR                   8             3             1             4             14           10           4             10

10.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   8             2             4             2             14           11           3             10

11.BİNATLI                            8             2             3             3             16           16           0             9

12.BAF ÜLKÜ YURDU          7             3             0             4             13           15           -2            9

13.KÜÇÜK KAYMAKLI         8             2             3             3             10           14           -4            9

14.GENÇLİK GÜCÜ               7             2             2             3             6             7             -1            8

15.DEĞİRMENLİK                 8             2             1             5             6             17           -11          7

16.MORMENEKŞE                7             2             0             5             9             12           -3            6

 

Dış Saha Puan Durumu:

Takımlar                                O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.GAÜ ÇETİNKAYA               8             5             0             3             17           10           7             15

2.YENİCAMİ                          7             4             2             1             10           5             5             14

3.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      8             4             1             3             11           7             4             13

4.CİHANGİR                          8             3             3             2             15           12           3             12

5.KÜÇÜK KAYMAKLI            7             3             2             2             7             8             -1            11

6.LEFKE                                 8             3             1             4             13           22           -9            10

7.GENÇLİK GÜCÜ                  7             3             0             4             7             13           -6            9

8.YALOVA                             8             1             5             2             13           12           1             8

9.GENÇLER BİRLİĞİ              7             2             2             3             8             9             -1            8

10.BİNATLI                            7             2             2             3             11           14           -3            8

11.TÜRK OCAĞI                   6             2             1             3             8             10           -2            7

12.BAF ÜLKÜ YURDU          8             1             2             5             8             18           -10          5

13.DUMLUPINAR                 7             1             2             4             8             20           -12          5

14.DEĞİRMENLİK                 7             1             1             5             4             15           -11          4

15.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   7             1             0             6             5             13           -8            3

16.MORMENEKŞE                8             0             2             6             6             26           -20          2

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