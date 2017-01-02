İçerde “KARTAL”, Dışarıda “EFSANE”

K-Pet Süper Lig’de 15 haftalık ilk devre sonunda takımların iç saha ve dış saha performanslarını değerlendirdik

İÇ SAHADA YENİCAMİ KAYIPSIZ:

İlk devreyi lider kapatan Yenicami iç sahada oynadığı 8 maçta 8 galibiyet elde ederek bu alanda en çok puan toplayan takım oldu. Yenicami ile birlikte Lefke ve Cihangir takımları da kendi sahasında yenilgi yüzü görmedi

DIŞ SAHA LİDERİ GAÜ ÇETİNKAYA:

Ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya deplasmanda oynadığı 8 maçta 15 puan toplayarak ilk sırada yer alırken dış sahada 7 maça çıkan Yenicami de 14 puan topladı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de 15 haftalık ilk devre sonunda takımların iç saha ve dış saha performanslarını değerlendirdik.

Süper Lig’de ilk devre sonunda evinde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan lider Yenicami iç saha maçlarında en çok puan toplayan takım oldu. Sahasında oynadığı 8 maçta 24 puan toplayan siyah beyazlı ekip bu alanda puanlamanın zirvesinde yer alıyor. Evindeki 8 maçta 33 gol kaydeden Yenicami kalesinde ise sadece 3 gol görerek hem en çok gol atan hem de en az gol gören takım oldu.

3 takım içerde yenilmedi

Süper Lig’de iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım yer alıyor. Puanlamada zirvede olan Yenicami dışında Lefke ve Cihangir takımları da kendi sahasında hiç yenilgi yüzü görmedi.

Mağlup olmayan takımlardan Lefke 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 17 puanla sıralamada 3.sırada yer aldı. Yenilmeyen diğer bir takım olan Cihangir ise 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 15 puanla 4.sırada bulunuyor.

Deplasman Çetinkaya’dan sorulur

Süper Lig’de ilk devrenin sona ermesi ile deplasmanda en fazla puan toplayan takım lig ikincisi GAÜ Çetinkaya oldu. Takipçisi Yenicami 7 maçta 14 puan toplarken GAÜ Çetinkaya 8 maçta 15 puan toplayarak ilk devre sonunda deplasmanda en çok puan alan takım konumunda.

Sarı kırmızılı ekip 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık 8 maçta kalesinde 10 gol gördü.

Mormenekşe’nin galibiyeti yok

Dış saha maçlarında Çetinkaya zirvede yer alırken, Mormenekşe bu puanlamada son sırada yer alıyor. 8 maçta sadece 2 beraberliği olan Mormenekşe deplasmanda kazanamayan tek takım konumunda. Kırmızı yeşilliler 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 2 puan toplayarak bu alanda sıralamanın en altında kaldı.

Dış saha puan durumunda ikinci sırada yer alan ilk devrenin lideri Yenicami 5 gol ile deplasmanda en az gol yiyen takım oldu.

İç Saha Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y AV P

1.YENİCAMİ 8 8 0 0 33 3 30 24

2.TÜRK OCAĞI 8 6 0 2 19 6 13 18

3.LEFKE 7 5 2 0 14 5 9 17

4.CİHANGİR 7 4 3 0 11 4 7 15

5.GAÜ ÇETİNKAYA 7 4 2 1 12 5 7 14

6.GENÇLER BİRLİĞİ 8 4 2 2 13 11 2 14

7.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 6 4 1 1 13 6 7 13

8.YALOVA 6 3 2 1 11 9 2 11

9.DUMLUPINAR 8 3 1 4 14 10 4 10

10.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 8 2 4 2 14 11 3 10

11.BİNATLI 8 2 3 3 16 16 0 9

12.BAF ÜLKÜ YURDU 7 3 0 4 13 15 -2 9

13.KÜÇÜK KAYMAKLI 8 2 3 3 10 14 -4 9

14.GENÇLİK GÜCÜ 7 2 2 3 6 7 -1 8

15.DEĞİRMENLİK 8 2 1 5 6 17 -11 7

16.MORMENEKŞE 7 2 0 5 9 12 -3 6

Dış Saha Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y AV P

1.GAÜ ÇETİNKAYA 8 5 0 3 17 10 7 15

2.YENİCAMİ 7 4 2 1 10 5 5 14

3.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 8 4 1 3 11 7 4 13

4.CİHANGİR 8 3 3 2 15 12 3 12

5.KÜÇÜK KAYMAKLI 7 3 2 2 7 8 -1 11

6.LEFKE 8 3 1 4 13 22 -9 10

7.GENÇLİK GÜCÜ 7 3 0 4 7 13 -6 9

8.YALOVA 8 1 5 2 13 12 1 8

9.GENÇLER BİRLİĞİ 7 2 2 3 8 9 -1 8

10.BİNATLI 7 2 2 3 11 14 -3 8

11.TÜRK OCAĞI 6 2 1 3 8 10 -2 7

12.BAF ÜLKÜ YURDU 8 1 2 5 8 18 -10 5

13.DUMLUPINAR 7 1 2 4 8 20 -12 5

14.DEĞİRMENLİK 7 1 1 5 4 15 -11 4

15.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 7 1 0 6 5 13 -8 3

16.MORMENEKŞE 8 0 2 6 6 26 -20 2