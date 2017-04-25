İbrahim Erkal’ın son durumu hakkında yeni açıklama

İki hafta önce evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen İbrahim Erkal’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ünlü şarkıcının son durumu, sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

12 Nisan’da evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve ardından kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen İbrahim Erkal’ın beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği, kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü yönünde haberler yayılmaya başladı.

Söylentiler üzerine, şarkıcının sağlık durumu hakkında resmi Facebook sayfasından açıklama yapılarak, “İbrahim Erkal’ın durumunda değişiklik yok. Sizden ricamız sosyal medyadaki asılsız haberlere itibar etmeyin. Çünkü sizler gibi bizler de ailesi de üzülüyor” denildi.

İBRAHİM ERKAL’A NE OLDU?

İbrahim Erkal, 12 Nisan Çarşamba günü Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu ve ünlü şarkıcının beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan ilk açıklamada şu bilgiler verildi:

“Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim Erkal’ın evinin otoparkında baygın halde bulunmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen başlatılan soruşturma kapsamında 7 güvenlik kamerası kaydının incelenmesi kararı alındı.

Saldırı ihtimalini göz önünde bulunduran savcılığın Erkal’ın baygın bulunduğu otoparkı gören 7 farklı güvenlik kamerası görüntülerine el koyduğu öğrenildi. Görüntülerin her karesinin tek tek inceleneceği ve detaylı incelemenin ardından hazırlanacak raporun savcılığa sunulacağı kaydedildi.