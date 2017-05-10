İbrahim Erkal’ın beyin ölümü gerçekleşti

Bir süredir yoğun bakımda tutulan sanatçı İbrahim Erkal’la ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Erkal’ın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, şarkıcı İbrahim Erkal’ın beyin ölümünün gerçekleşmesine ilişkin, “48 ile 72 saatlik bir süre beklememiz ön görülmektedir. O süre zarfında bekleyeceğiz. Biyolojik olarak ‘vefat etti’ diyemiyoruz. Ailenin bir kararı olursa ona uyacağız ama biz tıbbi desteğimize devam ediyoruz.” dedi.

Sağlam, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının yaşam destek ünitesine bağlı olarak devam ettirildiğini söyledi.

“Geldiğinden beri derin koma tablosunda. Bu tabloda bir düzelme olmadı.” diyen Sağlam, bugün yapılan değerlendirmede tıbbi beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini aktardı.

Doç. Dr. Sağlam, şu bilgileri verdi:

“Şu an itibariyle 48 ile 72 saatlik bir süre beklememiz ön görülmektedir. O süre zarfında bekleyeceğiz. Biyolojik olarak ‘vefat etti’ diyemiyoruz. Ailenin bir kararı olursa ona uyacağız ama biz tıbbi desteğimize devam ediyoruz. Eşine de bilgi verdik. Kardeşi ile de görüştük. Bize ilk geldiği günden itibaren kalp atışlarında bir düzensizlik vardı. İnişli çıkışlı düzensizlikler oldu. Bugün gerekli testler yapıldı ve tıbbi olarak beyin ölümü kararı verildi. Olayın olduğundan beri derin koma tablosu vardı hep.”

Sanatçının kardeşi Abdullah Erkal ise Allah’tan ümit kesmediklerini söyledi. Herkesten dua istediklerini vurgulayan Erkal, “Kalp atışı sürdüğü sürece, beklemekten başka yapacak bir şey yok.” dedi.

Erzurumlular Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Süha Dengizek de sanatçının ailesinin organ bağışı teklifini kabul etmediğini belirterek, “Basında İbrahim Beyin vefat ettiğine yönelik haberler çıktı. İbrahim bey vefat etmedi. Bekleme halindeyiz, takdiri ilahi. Netice 72 saat içerisinde belli olacak. Kalbi çalışıyor. Ayrıca doktorların ailesiyle organ bağışı konusunda bir görüşmeleri oldu. Ailesi organ konusunda kesinlikle bağış yapmıyor. Herkes dua etsin. Yaşamsal fonksiyonları devam ediyor. Bütün sanatçı dostları da arıyorlar, soruyorlar, buraya geliyorlar. Onlardan da Allah razı olsun. Dua edin, herkes dua etsin. Allah’tan ümit kesilmez.” diye konuştu.

Bu arada, sanatçı İzzet Yıldızhan ve Erkal’ın sevenleri de hastaneye geldi.

ÇARŞAMBA (12 NİSAN)

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu.

Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İbrahim Erkal, mart ayında üçüncü kez baba oldu.

BAŞKA HASTANEYE KALDIRILDI

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus’taki Liv Hospital’a kaldırıldı.

KULAĞININ ARKASINDA YIRTIK VAR

Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi.

“DUA BEKLİYORUZ”

Star TV’nin Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal’ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı: “Saat 01.00’de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30’da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah’tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu. Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. ”

İbrahim Erkal’ın yeni doğan kızına Elif Su adını verdi.

“DURUMU ÇOK KRİTİK”

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan Erkal’ın kuzeni Hilmi Şahin “İbrahim’in durumu çok kritik. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası eve gidiyor. Otoparkta 45 dakika sonra baygın halde bulunuyor. Yüksek tansiyon hastasıydı. Beyin kanamasının nedeni yüksek tansiyon. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. 14 yıl sonra baba oldu. Çok heyecanlıydı” dedi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan ilk açıklama ise şöye: “Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır.”

AMELİYATTAN ÇIKTI

Hastane yetkilileri, “Değerli sanatçımızın son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup, hastamız derin koma durumundadır” ifadesini kullandı. Az önce ameliyattan çıkan Erkal için kritik saatler başladı. Doktorlar kanama olan bölgenin temizlendiğini ve ilk 72 saatin çok önemli olduğu belirtti.

PERŞEMBE (13 NİSAN)

İKİNCİ AMELİYAT

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Cengiz Semercioğlu’nun verdiği bilgiye göre ise doktorların 72 saatin krtik olduğunu söylediği ve bugün ikinci ameliyata gireceği açıklandı. Ancak kısa süre sonra yeni bir gelişme yaşandı ve Erkal’ın beyninde ödem oluştuğu için bekletildiği açıklandı.

CUMA (14 NİSAN)

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erkal’ın sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: “Maalesef insanları mutlu edebilecek haber bu hususta ben de veremiyorum. Hastane gerekli açıklamaları yaptı. İbrahim Bey’de ciddi bir beyin kanaması ve çarpmadan mütevellit ilave bir başka çeşit kanama meydana gelmişti. Durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Bulunduğu hastanede yoğun bakımda yatıyor ama yattığına kıyasla bir iyileşme durumu maalesef yok.”

PAZARTESİ (17 NİSAN)

HASTANEDEN SON AÇIKLAMA

Erkal’ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan son açıklamada, “Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal’ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödemi ve hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir” denildi.

KARDEŞİ DUA İSTEDİ

İbrahim Erkal’ın kardeşi Abdullah Erkal ise ağabeyi hakkında şu sözleri dile getirdi: “Ağabeyin şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türk halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor. Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz.”

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

Şarkıcı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal; 10 Ekim 1967 tarihinde Erzurum Narman’da d�nyaya geldi. Altı kardeşin en büyüğü olan Erkal, müziğe kendi kendine ilkokul yıllarında bağlama, mandolin ve flüt gibi müzik enstürmanları çalarak başladı. Lise öğretimini bitirdikten sonra Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya ba�ladı. Geceleri ise Ankara’nın çeşitli yerlerinde sahne alıyordu.

1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla “Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)” adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat sesini duyuramadı. 1994 yılının ilk ayında kendi adıyla çıkardığı ilk albümü Tutku adlı albümünü yayınladı. Bu albümle sesini duyurmayı başardı ve müziğiyle insanların ilgi odağı oldu.

1995 yılının ilk aylarında Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü yayınladı. Albümdeki, “Sevmesende Olur” ve “İnsafsız” gibi şarkılar ön plana çıktı.

1996 yılının yaz aylarında üçüncü albümü Gönlünüze Talibim’i çıkardı. Canısı yayınlandığında albüm büyük bir patlama yaşadı. Albüm listelere girdi ve satışları oldukça yükseldi. Albümdeki bir şarkı hariç hepsinin sözü İbrahim Erkal’a aitti. Daha sonra albümden “Erzurum’a Gel” adlı şarkı yayınlandı. İbrahim Erkal, ülke çapında tanındı. Albümün büyük başarısından sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde dört dalda aday gösterildi ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayrıldı.

Erkal’ın yeni albümünün parçasının adı Ömrüm’dü.

1997 yılında Canısı adlı TV filminin baş rolünde Emine Ün ile birlikte oynadı. Film yayınlandığı gün çok reyting alınca dizi olarak yayınlanma kararı alındı. Aynı yıl Canısı adıyla dizi olarak yayınlanmaya başlandı.

İbrahim Erkal, 1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam’ı çıkardı. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayınlanmaya başladı. 5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya’yı çıkardı.

2001 yılında bu sefer Su Gibi albümü ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Erkal’ın bu albümünü Aşkname, (2002), Gönül Limanı (2004), Yüreğinden Öpüyorum – Gülüm (2006), Aranağme (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) takip etti.