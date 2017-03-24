İbo’nun gurur günü

Bu yıl 63.’sü düzenlenen Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, sahiplerini buldu

RİO’DAN GELEN BAŞARI: Sporcumuz İbrahim Yavuz’un da mücadele ettiği Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda, dördüncülük yaşayan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, “Yılın Paralimpik Sporcusu” ödülünün sahibi oldu. Törene İbrahim Yavuz da katılarak büyük gurur yaşadı

Bu yıl 63.’sü düzenlenen Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılan organizasyonda, 2016 yılı için zirveye çıkanlar ödüllerini aldı. Geceye, spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

Sporcumuz İbrahim Yavuz’un da mücadele ettiği Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda, dördüncülük yaşayan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, “Yılın Paralimpik Sporcusu” ödülünün sahibi oldu.

Ödül törenine Tekerlekli Sandalye Basketbol yaşantısını Türkiye Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Yıldızlarda sürdüren sporcumuz İbrahim Yavuz da katıldı.