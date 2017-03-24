Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra serbest!

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mübarek, sağlık durumu nedeniyle nakledildiği El-Meadi Askeri Hastanesinde bulunuyordu.

Mısır’da 25 Ocak 2011 devrimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, görevinden istifa etmişti. Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında “yolsuzluk ve kamu malına zarar” gibi suçlamalarla davalar açılmıştı.