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24 Mart 2017

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Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra serbest!

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Hüsnü Mübarek 6 yıl sonra serbest!
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Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı.

Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek altı yıl sonra serbest kaldı.

Hüsnü Mübarek kısa bir süre önce de “2011 yılında göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mübarek, sağlık durumu nedeniyle nakledildiği El-Meadi Askeri Hastanesinde bulunuyordu.

Mısır’da 25 Ocak 2011 devrimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, görevinden istifa etmişti. Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında “yolsuzluk ve kamu malına zarar” gibi suçlamalarla davalar açılmıştı.

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