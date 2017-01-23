23 Ocak 2017

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Hülya Avşar’ın ilk konuğu Acun Ilıcalı olacak

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Hülya Avşar’ın ilk konuğu Acun Ilıcalı olacak
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Star TV’de sohbet programı yapacak Hülya Avşar’ın ilk fragmanı yayınlandı. Avşar’ın ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu.

Yakında Star TV’de ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ adlı program yapmaya başlayacak Hülya Avşar’ın ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Programın ilk fragmanı yayınlandı. Ilıcalı, yayında program yapımcılığından, kanal sahibi olma öyküsünü anlattı. Hatta sık sık fotoğraf paylaştığı sevgilisi Şeyma Subaşı’ya değinmeden de edemedi. Özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Ilıcalı, ilişkisine dair küçük tüyoları Avşar’a anlattı.

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Havadis Gazetesi

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