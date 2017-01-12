Hükümetten mektup

UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Cenevre Zirvesi kapsamında temaslar ve görüşmeler yapıyor.

Özgürgün ve Denktaş başkanlığında, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da hazır bulunduğu bir dizi değerlendirme toplantıları yapılıyor.

Eski Müzakereciler Ergün Olgun, Osman Ertuğ, Hukukcu Oğuzhan Hasipoğlu ile DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş’ın da katkı koyduğu toplantılarda, müzakere heyetinden alınan bilgiler ışığında, konu başlıkları değerlendiriliyor.

Öte yandan, hükümetin bazı konularda Cumhurbaşkanı’na hassasiyetlerini içeren bir mektup verdiği öne sürüldü. Bu önerilerin, Dönüşümlü Başkanlık, Mülkiyet ve AB konularında olduğu kaydedildi.

Buna göre, dönüşümlü başkanlıkla ilgili görüş ve tavsiyelerini müzakere heyetine ileten hükümet yetkililerinin, bu konuyla ilgili olarak siyasi eşitliğin vazgeçilmez gereği olan dönüşümlü başkanlığın, harita verilmeden önce mutlaka yazılı kabuller arasına girmesinin esas olduğu noktasına vurgu yaptı.

Müzakerelerin en tartışmalı konularından olan mülkiyet başlığına dair de önerilerde bulunan hükümet, “Oluşacak mülkiyet komisyonu kararını verirken önceden belirlenmiş sarih kriterlere göre karar vermesini, AİHM kararlarından yola çıkarak sonuca gidilmemesi ve bu konudaki kararlı tutumumuzun sürdürülmesi”ni istedi.

AB hukukunun ‘Birincil Hukuk’ olmasını da ‘olmazsa olmazlar’ olarak nitelendiren hükümet yetkilileri, birincil hukuk olma sürecinin ancak referandum sonrasında gerçekleşebileceğinin görüldüğünü belirterek müzakere heyetine konuyla ilgili önerilerde bulundu.