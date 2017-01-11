Hükümetten akıl almaz karar

Hükümet Ocak ayının ilk günlerinde ülkeden ihraç konusunda birbiriyle çelişen iki karar üretti. Barbaros Şansal İhraç edilirken, polisi darp dahil birçok suç nedeniyle 2014’te ihraç edilen Savaş Boybay’ın ülkeye giriş yasağı kaldırıldı

ÇİFTE STANDART: Ünlü modacı Barbaros Şansal, uyuşturucu suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta sınır dışı edildi. Bakanlar Kurulu sınırdışı edilmesinden bir gün sonra sahte evrak, hırsızlık, polisi darp dahil birçok suçtan 2014’te sınırdışı edilen Savaş Boybay’nın ülkeye giriş yasağını kaldırdı

Duygu ALAN

KKTC’de 2014 yılında “Dükkan açma”, “hırsızlık”, 2015 yılının Ocak ayında ise “başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte Davranış ile kayıt temin etme” suçunu işleyen 27 yaşındaki Savaş Boybay’ın KKTC’ye giriş yasağı Bakanlar Kurulu’nun 3 Ocak 2017 tarihli kararı ile kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu kararı, 4 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanırken, kararda, “Bakanlar Kurulu, ‘Ev açma’ suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmış olup 27 Haziran 2014 tarihinde hakkında verilen tutuklama-ihraç emri uyarınca cezasını tamamlaması müteakip ihraç edilen 1990 Adıyaman doğumlu Savaş Boybay’ın yaşamlarını KKTC’de sürdüren ailesinin durumu dikkate alınarak aile birliğinin yeniden tesis edilmesine olanak sağlamak amacıyla KKTC’ye giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.

Firar teşebbüsünde bulunmuştu

“Dükkan açma”, “sirkat”, “başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte Davranış ile kayıt temin etme” suçlarından yargılanmak üzere Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Haziran 2015’te yargıç huzuruna çıkarılan Savaş Boybay, mahkeme binasının alt kısmında bulunan hücreler kısmında, yanındaki polisi darp ederek kaçmaya teşebbüs etmişti. Firar teşebbüsünde bulunan Boybay, polisi darp ettikten sonra koşarak mahkeme binasından uzaklaşmış ve üzerindeki t­shirtü değiştirerek mahkeme binası yakınlarında bir aracın altına gizlenmişti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri Boybay’ı 10 dakika sonra gizlendiği yerde tespit etmiş, Boybay kelepçelenerek hücrelere yerleştirilmişti.

İhraçtan sonra sahte kimlikle gelmişti

Mağusa’da Şubat 2014’te “Laguna” isimli markette hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Boybay, KKTC’den ihraç edilmiş Ocak ayı içerisinde de sahte kimlik ile ülkeye yeniden giriş yapmıştı.