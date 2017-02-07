Huawei’den yeni bir bütçe dostu akıllı telefon gelebilir

Eskiden yalnızca “Çinli akıllı telefon üreticisi” olarak bahsedilirken artık Dünya’nın en büyük firmalarından biri olarak lanse edilen Huawei, sonunda Amerika Birleşik Devletleri pazarına bir kez daha giriş yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Bahsi geçen cihazın modeli ise FCC kayıtlarında “MYA-L03” olarak adlandırılıyor ve yalnızca FCC üzerinde değil, GFX Bench’in veritabanında da hakkında çeşitli bilgiler bulunuyor.

CİHAZIN UYGUN FİYATLI OLMASINA DİKKAT EDİLİYOR

Görünüşe göre cihaz Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak satışa sunulacak ve MediaTek MT6737T’nin gücünü arkasına alacak. Bu da dört çekirdekli 1.44 GHz’lik bir işlemci anlamına geliyor.

Bunların haricinde cihazda 2 GB’lık bellek kapasitesi ve çift sim kart desteği bulunuyor. Cihazın bataryası 2920mAh gücünde ve LTE 2, 4, 5 ve 7’ye destek veriyor. Son olarak cihazın bir de microSD kart slotunun olduğunu da belirtelim.

Cihazın fiyatının maksimum 150 Dolar seviyesinde olması beklenirken, piyasaya çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.