14 Şubat 2017

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Hristodulidis: “Plebisit Kararı Yanlış Yorumlandı”

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Hristodulidis: “Plebisit Kararı Yanlış Yorumlandı”
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Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, müzakere masasında görüşülen konuları etkilemeyecek olaylara farklı boyutlar kazandırılmaması gerektiğini savundu.

Rum radyosunun haberine göre Hristodulidis, Rum Meclisi tarafından “1950 Plebisiti”nin yıl dönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda kutlanmasına dair alınan karara Türk tarafından gösterilen tepkileri değerlendirdi.

Hristodulidis, “Akıncı, plebisitin yıl dönümünün kutlanması kararını yanlış yorumlayarak açıklama yapmadan önce, Anastasiadis ile temas kurabilirdi” dedi.

Hristodulidis ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kendilerine “Türk vatandaşlarına dört özgürlükle ilgili talep” sunulduğunda, farklı bir tavır izleyerek, bu talep geri çekilene kadar müzakerelere katılmayacağını söyleyebileceğini ancak bunu yapmadığını ifade etti.

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