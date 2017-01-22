HP Lefke’de örgütlendi

Halkın Partisi, Lefke’de ilçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. İlçe Başkanlığı’na ise Serhat Usanmaz getirildi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Halkın Partisi, Lefke’de İlçe Başkanlığı binasını açtı. İlçedeki 1. Olağan Kongresini de gerçekleştiren HP, İlçe Başkanlığına ise tek aday olan Serhat Usanmaz’ı getirdi.

Fadıl Nekipzade Caddesindeki Lefke İlçe başkanlığı binasında geçtiğimiz gün saat 16.00’da yer alan kongreye, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Tolga Atakan, bazı İlçe Başkanları, parti örgütlerinin yetkilileri ve çok sayıda partili katıldı.

Yapılan kongre sonucunda tek aday olan Serhat Usanmaz Lefke İlçe başkanı olurken yönetim kuruluna Teksen Köroğlu, Güven Erkal, Fedai Öztoprak, Hasan Karlıtaş ve Timuçin Tomak seçildi.