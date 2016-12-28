HP: Hükümet faturayı yine vatandaşa kesti

Halkın Partisi Enerji ve Kamu Çalışma Grupları ortak yazılı basın açıklaması yaparak elektrik fiyatlarına yapılan son zammı eleştirdi.

Açıklamada bir önceki fiyat artışlarıyla birlikte son iki ayda tarifelere ortalama %36 zam yapıldığı belirtilerek, KIB-TEK’in yaptığı tarife değişikliklerinin gerekçelerini açıklayıp halkı bilinçlendirmek yerine, sessiz sedasız zam yapmayı tercih ettiği ifade edildi.

Açıklamada, bir önceki zam tarihi 1 Kasım 2016’dan bu yana dolar kuru ve yakıt bedelindeki artışların KIB-TEK tarifelerine yansıması hesaplandığında, kötü yönetimin yine halkı gereğinden fazla zarara uğratmayı tercih ettiği savunuldu.

“KIB-TEK SİYASİLERİN ELİNDE KÖTÜ YÖNETİLMEKTEDİR”

Maliyet düşürmek için hiçbir çaba göstermeyen KIB-TEK’in, siyasilerin elinde kötü yönetilerek, halka arzulanan hizmeti veremediği görüşüne yer verilen HP açıklamasında, gerekçe gösterilmeden yeni istihdamlar ile maliyetlerin artırıldığı ve gereğinden fazla tarife artışlarına neden olunduğu kaydedildi.

Değiştirilmeye çalışılan “Yenilenebilir Enerji Tüzüğü” ile KIB-TEK’in kuruluşların kendileri için kurdukları yenilenebilir enerji üretimlerinden şebekeye verecekleri elektriğin 52 kuruşa alınmaya zorlanacağı belirtilen açıklamada, KIB-TEK’in ortalama üretim maliyetinin 25 kuruş/kWs iken iki katından fazla bir maliyetle mahsuplaşılacak bu elektriğin bedelini halkın tümünün yeni tarife artışlarıyla ödemiş olacağı savunuldu.

Açıklamada bu yanlış uygulamanın KIB-TEK’in güneş enerjisini kullanarak akaryakıttan bağımlılığını azaltıp, fiyatlarını düşürme şansını da kaybettireceği iddia edildi.

“KIB-TEK’İ ŞEFFAFLAŞTIRIP İYİ YÖNETİME KAVUŞTURACAĞIZ”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Halkın Partisi olarak göreve geldiğimiz zaman öncelikle KIB-TEK’i partizanlık, gereksiz istihdam ve kötü yönetim siyasetinden arındıracağız. İvedilikle uygulayacağımız yasal ve yapısal reformlarla kurumu iyi yönetime kavuşturacak ve şeffaflaştıracağız. Bu şekilde tarife değişiklikleri düzenli ve halkın gerekçeleriyle birlikte anlayabileceği bir şekilde yapılacaktır. Bunların yapılması konusunda mevcut ve geçmiş hükümet ortaklarından hiçbir beklentimiz yoktur. Yıllardır takip ettikleri eski siyaset yolundan yürüyüp farklı sonuçlara varmaları mümkün değildir. Halk da bunu çok iyi görmektedir.”