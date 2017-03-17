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17 Mart 2017

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Ekonomi

“HP 3 ayda ödenmeli”

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“HP 3 ayda ödenmeli”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), son 2 ayın hayat pahalılığı oranının yüzde 4’e ulaştığına dikkat çekerek, hayat pahalılığı ödeneğinin eskiden olduğu gibi 3 aya indirilmesi gerektiğini belirtti.

TKP-YG Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 2.56 olarak açıklanan ocak  ayı hayat pahalılığına yüzde 1.40 şubat ayı hayat pahalılığı da eklenince iki aylık hayat pahalılığının  yüzde 3.96’ya ulaştığını belirterek,  maaş veya ücret karşılığı çalışan kitlelerin yaşam standardının yüzde 4 civarında gerilediğini kaydetti.

Bu oranların  Kuzey Kıbrıs’ta artık yüksek enflasyon yaşandığını gösterdiğini belirten Davulcu, çalışan kesimlerin  yüksek enflasyon dönemlerinde sürekli fakirliğe itildiğini ifade etti.

Anayasa’da KKTC’nin  sosyal devlet olduğu yazılı olduğuna göre hükümete düşen görevler bulunduğunu ifade eden Davulcu, yakın geçmişte enflasyonun düşük olduğu gerekçesiyle hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının  3 aydan 6 aya çıkarıldığını, şimdi  hayat pahalılığı uygulamasının yeniden 3 aya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Davulcu, hükümeti, yüksek enflasyon karşısında çalışan kesimleri korumak için hayat pahalılığı ödeneği uygulamasını 3 aya çekecek yasal tedbirleri almaya çağırırdı. ,

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