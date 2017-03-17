“HP 3 ayda ödenmeli”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), son 2 ayın hayat pahalılığı oranının yüzde 4’e ulaştığına dikkat çekerek, hayat pahalılığı ödeneğinin eskiden olduğu gibi 3 aya indirilmesi gerektiğini belirtti.

TKP-YG Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 2.56 olarak açıklanan ocak ayı hayat pahalılığına yüzde 1.40 şubat ayı hayat pahalılığı da eklenince iki aylık hayat pahalılığının yüzde 3.96’ya ulaştığını belirterek, maaş veya ücret karşılığı çalışan kitlelerin yaşam standardının yüzde 4 civarında gerilediğini kaydetti.

Bu oranların Kuzey Kıbrıs’ta artık yüksek enflasyon yaşandığını gösterdiğini belirten Davulcu, çalışan kesimlerin yüksek enflasyon dönemlerinde sürekli fakirliğe itildiğini ifade etti.

Anayasa’da KKTC’nin sosyal devlet olduğu yazılı olduğuna göre hükümete düşen görevler bulunduğunu ifade eden Davulcu, yakın geçmişte enflasyonun düşük olduğu gerekçesiyle hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının 3 aydan 6 aya çıkarıldığını, şimdi hayat pahalılığı uygulamasının yeniden 3 aya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Davulcu, hükümeti, yüksek enflasyon karşısında çalışan kesimleri korumak için hayat pahalılığı ödeneği uygulamasını 3 aya çekecek yasal tedbirleri almaya çağırırdı. ,