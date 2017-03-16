Hollanda’da seçim sonuçları belli oldu

Hollanda’da dün yapılan seçimin sonuçları belli oldu… Türkiye ile diplomatik krizin mimarlarından Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) zaferini ilân etti. Rutte’nin rakibi ırkçı Geert Wilders ise beklenmedik bir yenilgi yaşadı.

Normalde dünya gündeminin alt sıralarında yer alabilecek seçimler, ABD’de popülist Donald Trump’ın seçilmesinin ardından Avrupa’da domino etkisi yaratabileceği ve son dönemde Türkiye ile yaşanan krizden ötürü dünyanın yakından izlenen bir gündem maddesiydi.

Ancak anketler yine yanıldı… Seçimden başa baş bir sonuç alması beklenen Başbakan Rutte ve aşırı sağ parti lideri Wilders arasında ciddi bir oy farkı bulunuyor.

Rutte’nin partisi VVD, 150 vekilin yer alacağı parlamentoda henüz kesin olmayan sonuçlara göre 32 sandalye kazanırken Wilders’ın partisi PVV, Hıristiyan Demokratlar ve Liberaller ile beraber eşit sayıda 19 koltuk kazandı.

YEŞİLLER KAZANDI, İŞÇİ PARİTİSİ HEZİMETE UĞRADI

Oyunu en çok artıran partinin ise Yeşiller Partisi olduğu belirtiliyor. Yeşiller’in 4 olan koltuk sayısını 16’ya çıkardığı görülüyor.

İşçi Partisi’nin ise ağır darbe aldığı görülüyor. Anketler İşçi Partisi’nin parlamentodaki 38 sandalyesinin 9’a düşeceğini gösteriyor.

SON 30 YILIN EN YÜKSEK KATILIMI

Yaklaşık 12,7 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor ve 31 partinin yarıştığı seçimlere katılım oranı yüzde 81 oldu. Bu son 30 yılın en yüksek oranı.

TÜRKLERİN PARTİSİ 3 SANDALYE KAZANDI

Diğer partilerin parlamentoda dağılımı şu şekilde olacak: Türklerin partisi Denk 3, Hıristiyan Birliği Partisi (CDA) 19, Avrupa yanlısı Demokratlar 66 (D66) 19, Sosyalist Parti (SP) 14 sandalye.

RUTTE: HOLLANDA YANLIŞ POPÜLİZME DUR DEDİ

Akşam saatlerinde ilk sonuçların gelmesiyle birlikte Rutte, Lahey kentinde seçmenlerine seslenerek, “Görünen o ki VVD üst üste üçüncü defa Hollanda’da birinci parti olmayı başardı. Brexit ve ABD Başkanlık seçimlerinin ardından bu gece Hollanda popülizmin yanlış bir türüne dur dedi” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker’in sözcüsü Margaritis Schinas da Twitter hesabından “Juncker Rutte ile konuştu ve net zaferinden ötürü kutladı: Oylar Avrupa için, aşırılığa karşı oldu.

WILDERS: BİZ DE KAZANDIK

Hollanda’da göçmen karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, seçim sonuçlarına ilişkin “biz de kazananlardan biriyiz” dedi.

Başbakan Mark Rutte’yi zaferinden ötürü tebrik eden Wilders, “19 sandalye kazandık, kesin sonuçlara göre 20 de olabilir. Hedefimiz olan 30 sandalyenin gerisinde kaldık. Ama biz de kazananlardan biriyiz, sandalye sayımızı dört artırdık. Size temin ederim ki vatansever baharı başlayacak” ifadelerini kullandı.

Partisinin Hollanda siyaseti üzerinde büyük bir etki yarattığını vurgulayan Wilders, Rutte’nin “yanlış tür popülizm” açıklamasını anlayamadığını söyledi:

“Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Sanırım iyi popülistler ve kötü popülistler olduğunu söylemek istiyor. Ben kendimi popülist olarak tanımlamıyorum ama Rutte benim kötü popülist ve bir tür Nazi olduğumu ima ediyor.”

DİĞER PARTİLER WILDERS’LE KOALİSYON YAPMAYACAK

Geert Wilders, partisinin koalisyon hükümetinde yer almakta istekli olduğunu söyledi. Ancak diğer büyük partiler Wilders ile koalisyon yapmayacaklarını önceden açıklamıştı.