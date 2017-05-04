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04 Mayıs 2017

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Kıbrıs

Holiganlarından kaçan Kıbrıslı genç hayatını kaybetti

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Holiganlarından kaçan Kıbrıslı genç hayatını kaybetti
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Yunanistan’da futbol holiganlarından kaçarken bir arabanın çarptığı Kıbrıslı 24 yaşındaki Nasos Konstantinou hayatını kaybetti. 

HABERKIBRIS/İRFAN GÜNDÜZLER

Polis, 24 yaşındaki Nasos Konstantinou, desteklediği ekibi izlemek için Yunanistan’a gittiğni,  Konstantinou’nun, PAOK hayranlarına saldıran rakip AEK holiganlarından kaçmakta olduğunu ve bir otomobilin çarptığı sonucuna vardığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan Nasos Konstantinou doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

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