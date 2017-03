Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “Hodri meydan, muhalefet seçim tarihi belirlesin” çağrısına, CTP PM “2 Temmuz” tarihi ile yanıt verdi. Şimdi de CTP’den iktidara aynı yanıt:

RESTE REST: Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “muhalefet erken seçim önergesi getirsin, biz destekleriz” söyleminin ardından harekete geçen CTP, önceki gün sunduğu güvensizlik önergesinin ardından bu kez de erken seçim için tarih verdi

MYK VE PM’DEN ERKEN SEÇİM ÇIKTI: Cumhuriyetçi Türk Partisi önceki gün gerçekleştirdiği Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi yönünde karar üretti

PAZARTESİ SÜREÇ BAŞLIYOR: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçim oylaması için sunulacak önergenin dün Özgürgün’ün Meclis’te olmaması nedeniyle Pazartesi günü başlayacağını ifade etti.

ERHÜRMAN “HODRİ MEYDAN” DEDİ: Erhürman dün bir basın toplantısı düzenleyerek partisinin erken seçim kararını açıkladı. Erhürman: “Hükümete, hızla çalışıp seçim yasasındaki değişiklikleri yapalım ve 2 Temmuz’da da erken seçime gidelim şeklinde bir öneri getiriyoruz” dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında, 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi yönünde karar ürettiğini açıkladı.

Erhürman, partinin iki yetkili organın 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi konusunda oy birliğiyle karar ürettiğini belirterek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dün Meclis’te olmaması nedeniyle, 2 Temmuz Erken Seçim Önergesi’nin önümüzdeki pazartesi günü Başbakan Özgürgün’ün imzasına açılacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin önceki gün yapılan MYK ve Parti Meclisi toplantısında alınan kararları, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Erhürman, önceki gün Meclis Başkanlığına sunulan güvensizlik önergesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda saat 11.30’da gerçekleştirilen basın toplantından CTP’li milletvekilleri de hazır bulundu.

CTP, önceki gün Meclis Başkanlığı’na UBP-DP hükümeti aleyhine güvensizlik önergesi; TDP ise 2 Temmuz’da erken seçim önergesi sunmuştu.

“Özgürgün kabul etsin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Hüseyin Özgürgün’den beklentilerinin, televizyon ekranlarından verdiği sözün arkasında durması ve pazartesi günü önüne koyacakları “2 Temmuz tarihinde erken seçim yapılması önergesini” kabul etmesi olduğunu söyledi.

“Meclis Haziran sonuna kadar değişiklikleri yapabilir”

Erhürman, erken seçim bir an önce olmalıdır düşüncesiyle 2 Temmuz önerisini getirdiklerini belirterek, 2 Temmuz’un gerçekçi bir takvim olduğunu vurguladı. Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı bir çalışma sonucunda Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda bir takım şekli değişiklikler yapmak gerektiğini, dolayısıyla meclisin haziran sonuna kadar bu konuda çalışma yapma şansı bulunduğunu kaydetti.

MYK ve PM’den oybirliği ile karar çıktı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Mavi Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, CTP’nin dün yapılan MYK ve Parti Meclisi toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Erhürman, partinin iki yetkili organının 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi ve bu konuda Meclis’te girişim yapılması yönünde oy birliğiyle karar ürettiğine dikkat çekerek, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bugün Meclis’te olmaması nedeniyle, 2 Temmuz Erken Seçim Önergesi’nin pazartesi günü Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün imzasına açılacağını söyledi.

Özgürgün’ün sözlerine atıfta bulundu

Tufan Erhürman, 10 aydır görevde olan UBP-DP hükümetinin Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün defalarca “erken seçimi” dillendirerek, muhalefetten ses çıkmadığını söylediğini anımsatarak, kendilerinin de bu söylemlere karşı “buyurun çoğunluk sizde, bir erken seçim önergesi getirin biz bunu imzalayalım” dediklerini söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün 3 gün önce ise bir televizyon programında “muhalefet erken seçim önergesini getirsin, biz bunu imzalayacağız ve erken seçime gitmeye hazırız” dediğini hatırlatan Erhürman, bunun üzerine CTP’nin önce Meclis’te meclis grubunu toplandığını kaydetti.

“Hükümet 4 gündür Meclis çalışmalarını sabote ediyor”

Hükümetin 4 gündür Meclis’te bilinçli olarak nisabı sağlamadığını görüşünü dile getiren Erhürman, “Hükümet Meclis’in toplanmasını ve denetim yapmasını artı Sayıştay üyesinin seçimini engelliyor. Yani Meclis çalışmalarını sabote ediyor. Bu koşullarda biz meclis grubumuzu topladık.

Meclis grubumuzun güvensizlik önergesi vermeye yetkisi ve bunun için 9 imza yeterli olduğu için, güvensizlik önergesini hazırlayarak dün, TDP’den 2 milletvekili ve 1 bağımsız milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduk” dedi.

Güvensizlik önergesini sunarken, Başbakan Özgürgün’ün erken seçim çağrısını aldıklarını açıkladıklarını anımsatan Erhürman, konuyu yetkili organlarıyla en kısa sürede değerlendireceklerini söylediklerini hatırlattı.

Güvensizlik önergesini verme sebeplerini de anımsatan Erhürman, UBP-DP hükümetinin; bugüne kadar Kıbrıs Türk siyasi tarihinde en fazla hukuka aykırı işlem yapma rekoru kıran, en çok işlemi ara emri alınarak mahkemelerce hukuka aykırılığı tespit edilen ve yaptığı işlemeleri en çok geri çeken hükümet olduğunu savundu.

Erken seçim hükümeti…

Erhürman, erken seçime gidilecekse en sağlıklısının; bu hükümetin olmadığı ortamda, siyasi tarihte daha önce yaşandığı gibi kimsenin güveni sağlayacağından şüphe duymadığı bir hükümetle, erken seçim hükümetiyle seçime gidilmesi olduğuna işaret ederek, mevcut hükümetin düşürülmesi amacıyla önce güvensizlik önergesinin verildiğini kaydetti.

Başbakan Özgürgün’ün defalarca erken seçimi dillendirmesinin aslında, hükümetin ülkeye ve halka bir şey yapabileceğine inanmamasından kaynaklandığını ileri süren Tufan Erhürman, “Başbakan Özgürgün’ün ortağıyla birlikte hükümet programında ortaya koyduğu öngörüleri yerine getirebileceğine güveni yoktur. Dolayısıyla Başbakan aslında bizden önce hukuki olmasa da fiili olarak, hükümete güvensizliğini belirtmiştir” iddiasında bulundu.

Erhürman şöyle devam etti:

“Tüm bu düşüncelerden hareketle ülkenin önünü açmak, hem de hükümetin sadece yürütmedeki ciddiyetsizliğini yasama organına da yansıtmaya başlaması nedeniyle artık bu ülkeyi yönetme ehliyetini net olarak herkesin gözü önünde yitirmiş olduğu gerçeğinin altını çizmek, ülkeyi erken seçime götürecek bir seçim hükümetinin önünü açmak için dün itibarıyla güvensizlik önergesini verdik.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin MYK’sının önceki gün toplandığını ardından da Parti Meclisi’nin toplandığını belirterek, parti yetkili organlarının oy birliğiyle 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesi yönünde Meclis’te girişim yapılması ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün imzasına açılması yönünde karar ürettiğini açıkladı.

Erken seçim önergesi pazartesi Başbakan Özgürgün’e verilecek

Başbakan Özgürgün’ün televizyonda verdiği sözü tutmasını beklediklerini vurgulayan Erhürman, pazartesi günü CTP’nin kendi erken seçim önergesini Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün önüne koyacaklarını kaydetti.

“2 Temmuz gerçekçi bir takvim”

Erhürman şöyle devam etti:

“Bu erken seçim bir an önce olmalıdır düşüncesiyle biz 2 Temmuz önerisini getiriyoruz. Aslında haziran önerisi getirecektik, ama takvimler üzerinde yaptığımız çalışmada haziran ayı sonu itibarıyla bayram olduğunu ve üniversite sınavlarının da haziran ayı içinde yapılacağını gördük. Bizim derdimiz herhangi bir başka partiyle zorlama bir suretle ayırmak değil, gerçekçi bir takvim belirlemektir.

2 Temmuz gerçekçi bir takvimdir. Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı bir çalışma sonucunda seçim yasasında bir takım şekli değişiklikler de yapmak gerekiyor, dolayısıyla meclis haziran sonuna kadar çalışma şansına sahip.

Hızla çalışıp seçim yasasındaki değişiklikleri yapalım ve 2 Temmuz’da da erken seçime gidelim şeklinde bir öneri getiriyoruz hükümete…”

“Bu hükümet bir an önce gitmelidir”

Güvensizlik önergesinin sonuna kadar arkasında olduklarını da vurgulayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bu hükümet bir an önce gitmelidir. Hükümete ciddiyetsizlikleri ve basiretsizlikleri sergilemeye devam etme şansı tanınmamalıdır ” dedi.

Hükümet ortakları arasında bir uyum olmadığını da savunan Tufan Erhürman, bir an önce seçim hükümeti kurulması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Hükümetin ülkede yönetimde kaldığı her bir gün, bu ülkenin çocuklarının, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin haklarından ve olanaklarından çalınmış bir gündür” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Başbakan Özgürgün’den beklentilerinin, televizyon ekranlarından verdiği sözün arkasında durması ve pazartesi günü önüne koyacakları “2 Temmuz tarihinde erken seçim yapılması önergesini” kabul etmesi olduğunu yineledi.