Hoca ve Hoca

Tufan Erhürman üniversite hocası, Kudret Özersay da.

Her ikisi de akademisyen.

Herikisi de 70’lerde doğmuş ve Ankara Üniversitesi’nde okumuş.

Her ikisi de müzakere heyetlerinde görev yapmış.

He ikisi de kitaplar yazmış.

Her ikisi de Kıbrıs sorununa hakim.

Ayni zamanda her ikisi de ev temizliğinin gerekliliği inancında.

Her ikisi de mütevazi.

Her ikisi de statükonun azılı bir bela olduğunun bilincinde.

Her ikisi de sosyal medyayı çok iyi kullanıyor.

Şimdilerde, her ikisi de parti genel başkanı.

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Siyasette, akademisyenden devlet adamı olmaz algısı var.

Teorik duruşun, siyasetin icra durumu ile eşleşmediği söylenir.

Akademisyenin sözel bir hayalci olduğundan da dem vurulur.

Olumlu örneklemler mevcut olsa da bu algı halihazırda statik.

Bu algının ne menem olduğunu en kısa zamanda göreceğiz.

Bildiklerimizin doğru olup olmadığına şahit olacağız.

Bu ahval ve şeraitte icra becerilerine de tanık olacağız.

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Kudret Özersay’ın müzakereciliği, siyaset birikimi temeli.

Siyasette koşulsuz bir ideoloji gerekliliğine inancı yok.

Girdiği tek seçimin kaybedeni olduğu halde tek kazananı.

Çizik atılmamış imajı parlamaya son sürat devam ediyor.

Bu imajla birlikte, gönüllü ekibi en büyük gücü.

Ekibe ilave, sistemde sıkışan iş sahiplerinin de desteği yanında.

Yani gönüllülerle birlikte, iş çevrelerinin umutlarını da sırtlamış.

Bu gruplar onu seçim kararının alınacağı güne dek taşıyabilir.

Seçim kararı ve MV aday belirleme anında ne olacağı ise meçhul.

***

Tufan Erhürman’ın genel sekreterliği siyaset birikimi temeli.

Siyasette, ideolojisiz anlayışın inşa edilemeyeceği inancında.

CTP’nin iktidar kaybına rağmen CTP’nin tek kazananı.

Anayasa değişikliği mimarlığına rağmen imajı hala parlak.

İmaja ek, kavgacılardan bitap düşen üyeleri, en büyük gücü.

Bu ekiple birlikte sessiz bir topluluk desteğini de almış.

Geçmişin hesabını dürüp, geleceğe kafa yoran Tufan Hoca, şimdilik rahat.

Seçim kararı ve MV aday belirleme anında ne olacağı ise meçhul.

***

KKTC yakında, Hoca, Hocaya Karşı filmini müşahede edecek.

Şimdiden gensoru ve bütçe reddi polemiğinde bilek güreşi başladı.

Bilek güreşinin devamında, ayakta kalmak da zor olacak.

Ama her halükarda kazanan toplum olacak.

Hamasetten uzak, şatafattan kaçak bu ikili uzun süre bizimle olacak.

Turizmi, ekonominin dinamiği haline getirecekler.

Değişimin, ne olduğunu dönüştürerek anlatacaklar.

Toplumun bir adım gerisinde değil, üç adım önünde olacaklar.

Onlar anlatacak, toplum dinleyecek.

Dinledikçe de statükonun uyutucu afyonundan kurtulunacak.

Hasılıkelam, Hocalar, bu toplumun çok işine yarayacak çok.