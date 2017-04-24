Hızlı ve Öfkeli 8’den yeni rekor

13 Nisan’da gösterime giren film, dünya çapında 908,4 milyon dolarlık hasılatın sahibi oldu. Bu, ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinin tarihinde şimdiden ikinci en yüksek gişe rakamı anlamına geliyor. 2015 yılında seyirci karşısına çıkan yedinci film, toplamda 1,5 milyar dolarlık hasılat yapmıştı.