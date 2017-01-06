Hıyar altın oldu

İç piyasadaki sebze ve meyve miktarı ihtiyacı karşılama yetmeyince, ithal ürünler market ve manavların reyonlarında yerini aldı. KKTC’de hem yerli hem de ithal tarım ürünlerinin fiyatları, Ocak ayı itibari ile cep yakmaya başladı

KKTC’DE EN PAHALI SALATALIK: Sofralarımızın olmazsa olmazlarından olan salatalığa güç yetmiyor. Birkaç aydır satış fiyatı ile bütçeleri zorlayan salatalık, KKTC’de bazı süpermarketlerde 7.50 TL’den satılırken bazı süpermarketlerde 10.10 TL’den satılıyor

KKTC TÜRKİYE’DEN PAHALI: Mevsim koşulları nedeni ile Türkiye’de de sebze ve meyve fiyatları arttı. Ancak KKTC hem sebzede hem meyvede Türkiye’den pahalı. Havadis, Türkiye ve KKTC’de sebze-meyve fiyatlarını araştırdı. İki ülke arasında bazı sebze ve meyve fiyatları şöyle:

ÜRÜN KKTC FİYAT TC FİYAT

Domates 4.75 TL (KG) 3.29 TL (KG)

Salatalık 10.10 TL (KG) 4.39 TL (KG)

Patlıcan 7.95 TL (KG) 6.99 TL (KG)

Elma 8.45 TL (KG) 2.48 TL (KG)

Kivi 5.70 TL (KG) 4.75 TL (KG)

Armut 5.45 TL (KG 5.45 TL (KG)

SALATALIK VE DOMATES EN PAHALI GÜNEYDE: Domates ve salatalık fiyatları karşılaştırıldığında KKTC’de fiyatların Güney Kıbrıs’tan daha uygun olduğu ortaya çıktı. KKTC’de kilosu 4.75 TL’ye satılan domates Güney Kıbrıs’ta 7.42 TL. KKTC’de süpermarketlerde 10.10 TL’den satılan salatalığın Güney Kıbrıs’ta süpermarketlerde satış fiyatı ise 10.24 TL

VATANDAŞ İSYANDA: KKTC’de sebze ve meyve fiyatları vatandaşın belini büktü. Mutfak masraflarına güç yetiremediklerini söyleyen vatandaşlar, ay sonunu getiremediklerinden yakındı. “Geçinemiyoruz” diyen vatandaş, süpermarket sahiplerine çağrıda bulunarak, en azından kış aylarında daha az kar marjı ile satış yapmalarını istedi

Duygu ALAN

KKTC’de sebze ve meyve fiyatları Ocak 2017 itibari ile adeta uçtu.

Yaz aylarında bile fiyatlarına güç yetiştiremezken şuan ki fiyatları ile sebze ve meyvelerin yanına hiç yaklaşılamıyor.

Sebze ve meyvenin önemli bir bölümü, mevsimsel nedenlerle KKTC’ye Türkiye’den geliyor.

Türkiye’de de Ocak 2017 itibari ile sebze ve meyve fiyatlarında artış olduğu gözlemlense de KKTC’den daha ucuz.

Öte yandan Türkiye’de süpermarket ve Pazar fiyatları arasında ciddi fark var.

Türkiye’de pazarda satılan sebze ve meyveler, süpermarket fiyatlarına oranla çok daha uygun.

Havadis, Türkiye ve KKTC’de sebze-meyve fiyatlarını araştırdı.

Sebzeyi Türkiye’den pahalı yiyoruz

Yaptığımız piyasa araştırmalarına göre, KKTC’de süpermarketlerde 1 kilo domates 4.75 TL’den, salatalık 10.10 TL’den, Ç.Biber 5.70 TL’den, Soğan 2.99 TL’den, Patlıcan 7.95 TL’den, Kabak 7.75 TL’den, dolmalık biber 6.75 TL’den, kaypa biber 8.95 TL’den, taze fasulye 14.75 TL’den satılıyor.

Türkiye’de ise 1 kilo domates 3.29 TL’den satılırken salatalık 4.39 TL’den, kırmızı biber 8.50 TL’den, sivri biber 6.74 TL’den, çarliston biber 7.75 TL’den, patlıcan 6.99 TL’den satılıyor.

Meyvede de Türkiye daha ucuz

KKTC’de süpermarketlerde meyve fiyatlarının da yanına yaklaşılmıyor. KKTC’de Süpermarketlerde Kırmızı erik 5.80 TL’den, Avokado 3.95 TL’den, Mango 5.25 TL’den, Elma 8.45 TL’den, Armut Ankara4.85 TL’den, Armut deveci 5.45 TL’den, Ayva 5.45 TL’den, Kivi 5.70 TL’den, Elma royal 7.70 TL’den, Muz 2.99 TL’den satılıyor.

Türkiye’de süpermarketlerde kivinin kilosu 4.75 TL’den satılırken, portakal 1.49 TL’den, elma 2.48 TL’den, armut 5.45 TL’den satılıyor.

Güney KKTC’den pahalı

Havadis, Güney Kıbrıs’ta da süpermarketlerin sebze satış fiyatlarını araştırdı. Sofraların en temel sebzeleri domates ve salatalık fiyatları karşılaştırıldığında KKTC’de fiyatların Güney Kıbrıs’tan daha uygun olduğu ortaya çıktı.

KKTC’de kilosu 4.75 TL’ye satılan domates Güney Kıbrıs’ta 1.95 Euro yani 7.42 TL.

KKTC’de süpermarketlerde 10.10 TL’den satılan salatalığın Güney Kıbrıs’ta süpermarketlerde satış fiyatı ise 10.24 TL.

Tablo:

KKTC SEBZE FİYATLARI

ÜRÜN: FİYAT:

Domates 4.75 TL (KG)

Salatalık 10.10 TL (KG)

Çarli Biber 5.70 TL (KG)

Kaypa Biber 8.95 TL (KG)

Patlıcan 7.95 TL (KG)

Dolmalık biber 6.75 TL (KG)

Kabak 7.75 TL (KG)

Taze soğan baş 4.45 TL (KG)

Kereviz kök 4.75 TL (KG)

Taze fasulye 14.75 TL (KG)

Kırmızı Soğan 2.99 TL (KG)

KKTC MEYVE FİYATLARI

ÜRÜN: FİYAT:

Kırmızı erik 5.80 TL (KG)

Avokado 3.95 TL (KG)

Mango 5.25 TL (KG)

Elma 8.45 TL (KG)

Hindistan cevizi 2.95 TL (Adet)

Zencefil 12 TL (KG)

Armut Ankara 4.85 TL (KG)

Armut deveci 5.45 TL (KG)

Ayva 5.45 TL (KG)

Kivi 5.70 TL (KG)

Muz 2.99 TL (KG)

Tablo:

TÜRKİYE SEBZE FİYATLARI

ÜRÜN: FİYAT:

Domates 3.29 TL (KG)

Salatalık 4.39 TL (KG)

Sivri biber 6.74 TL (KG)

Çarli biber 7.75 TL (KG)

Patlıcan 6.99 TL (KG)

TÜRKİYE MEYVE FİYATLARI

ÜRÜN: FİYAT:

Kivi 4.75 TL (KG)

Elma 2.48 TL (KG)

Armut 5.45 TL (KG)

Portakal 1.49 TL (KG)