Hırsızlık mal kabulünden yargılanacak

Doğan Karahan’dan çalıntı olduğunu bildiği malları satın aldığı tespit edilen Selkan Can aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne’de meydana gelen hırsızlık suçundan tutuklanan Doğan Karahan’dan 215 TL’ye 7 adet 70’ lik Jack Daniel’s marka viski, 2 adet Gillette Fusion marka pilli traş bıçağını satın alan 21 yaşındaki Selkan Can tutuklandı.

İşlediği suçu kabul eden Can aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Can’ın ileride davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 10 Bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Suçunu itiraf etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Selkan Can’ın “Hırsızlık mal kabulü” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının hırsızlık olduğunu bildiği halde, Doğan Karahan’ın çaldığı toplam değerleri 450TL olan 7 adet 70’ lik Jack Daniel’s marka viski, 2 adet Gillette Fusion marka pilli traş bıçağını 215 TL’ye satın aldığını söyledi.

Yavuz, zanlının işlediği suçu kabl ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek Can’ın davasının görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.