‘Hiçbir başlıkta uzlaşı yok’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis önceki gün müzakere heyeti ile Trodos’taki Başkanlık konutunda Mont Pelerin sonrası süreci değerlendirdi:

Rum tarafı, Cenevre’de 9 Ocak’ta taraflar arasında başlayacak görüşme ve 12 Ocak’ta garantörlerin de katılımıyla gerçekleşecek Kıbrıs konferansına hazırlıklarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis önceki gün müzakere heyeti ile Trodos’taki Başkanlık konutunda hazırlık toplantısı yaptı.

Rum gazeteleri, Trodos’taki toplantıda, bugüne kadar müzakere edilen bütün başlıklarda taraflar arasındaki anlaşmazlığın teyit edildiğine işaret ederken sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılımı konusundaki zıtlaşma nedeniyle Cenevre’nin daha başlamadan çökebileceği yolunda haberler yayımladı.

Fileleftheros’un “Hava Boşluğu İle Cenevre’ye… Dün Trodos’taki Değerlendirme Bütün Konulardaki Açıkta Kalan Konu ve Anlaşmazlıkları Doğruladı” başlıklı manşet haberine göre, Anastasiadis’in müzakere heyetiyle müzakerelerde bugüne kadar gelinen noktayı gözden geçirdiği toplantıda müzakereciler düzeyindeki görüşmelerde çok da ilerleme kaydedilmediği, bütün başlıklarda açık konular ve anlaşmazlıklar olduğu teyit edildi.

“Yönetim, Mülkiyet, Ekonomi ve AB konularında anlaşmazlık var, Toprak ve Güvenlik Cenevre’ye havale”

Edindiği bilgilere dayanarak, Yönetim, Mülkiyet, Ekonomi ve AB gibi bütün konularda anlaşmazlık bulunduğunu, Toprak ve Güvenlik konularının ise Cenevre’ye havale edildiğini belirten gazete “yapılan değerlendirme temelinde Cenevre’de anlaşmaya varılması ve bütün başlıkların kapatılması imkansız görülüyor” ifadesine yer verdi.

Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cenevre konferansına katılımı konusunun da ele alındığı toplantıda, Yunanistan tarafından Rum tarafına iletilen uzman görüşlerine atıf yapıldı. Rum yönetiminin, yabancı bir uzmandan daha görüş beklemekte olduğu kaydedilirken bu konunun, Anastasiadis’in bugün Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’la yapacağı görüşme gündeminde yer alacağı ancak Atina toplantısında daha çok güvenlik konusunun masaya yatırılacağı kaydedildi.