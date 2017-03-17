Bu heyecana yürek dayanmaz

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde bitime 3 maç hafta kala Play-Off kovalayan 4 takım kıyasıya bir mücadele veriyor

4 TAKIM SAVAŞIYOR:

YDÜ ve LAÜ’nün Play-Off’u garantilemesinin ardından Koopspor, Girne Üniversitesi, Mapfree ve Mağusa Gelişim Akademisi arasında amansız bir mücadele yaşanıyor. Ligde bu akşam Mapfree-YDÜ ve Girne Üniversitesi-LAÜ maçları oynanacak. Yarın akşam ise MGA ile GAÜ karşı karşıya gelecek. Federasyonun maç yönergesinde, bu yıl uygulanan üç devreli ligden dolayı play-off serileri 0-0 başlayacak

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde bitime 3 maç hafta Play-Off kovalayan 4 takım kıyasıya bir mücadele veriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Play-Off’a kalmasının kesinleşmesinin ardından 4 takım boş bulunan 2 koltuk için amansız bir mücadele içine girdiler.

haftada zor maçlar

Ligde 17. hafta bu akşam birbirinden zorlu iki karşılaşmaya sahne olacak.

Play-Off kovalayan Mapfree ile lider Yakın Doğu Üniversitesi bu akşam saat 19.00’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecekler. Bu maç Mapfree açısından büyük önem taşıyor.

Gecenin bir diğer zor maçı da Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında oynanacak. NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 19.00’da başlayacak. Girne Üniversitesi’nin kaybetmesi halinde Play-Off şansının zorlaşacak olması maçı daha da önemli bir noktaya çekiyor.

Hafta yarın yapılacak olan Mağusa Gelişim Akademisi – Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşması ile tamamlanacak.

Kalan maçlar çok zorlu

Play-Off kovlayan 4 takım için kalan maçlar ayrı bir önem taşıyor.

Takımların kalan maçları şöyle: Koopspor ligde 21 Mart Salı akşamı lider Yakın Doğu Üniversitesi’ni konuk ettikten sonra 24 Mart Cuma akşamı ise Mağusa Gelişim Akademisi ile klasmanının son maçını oynayacak.

Play-Off’u kovalayan bir başka ekip olan Girne Üniversitesi ise bu akşam Lefke Avrupa Üniversitesi, 20 Mart Pazartesi akşamı Girne Amerikan Üniversitesi ile karşılaştıktan sonra klasmanı 24 Mart Cumartesi günü oynayacağı Mapfree maçı ile sonlandıracak.

Mapfree de bu akşam Yakın Doğu Üniversitesi, 21 Mart Salı akşamı Mağusa Gelişim Akademisi ve 25 Mart Cumartesi de Girne Üniversitesi ile klasmanı bitirecek.

Ligde Play-Off’u kovalayan bir başka ekip olan Mağusa Gelişim Akademisi ise yarın Girne Amerikan Üniversitesi, 21 Mart Salı akşamı Mapfree ve 24 Mart Cuma akşamı da Koopspor ile sezonun en zorlu maçlarına çıkacaklar.

Play-Off’lar 0-0 başlayacak

Basketbol Federasyonu’nun maç yönergesinde, bu yıl uygulanan üç devreli ligde Play-Off’a kalacak takımlar, tüm turlarda takımların ligde oynamış oldukları maç sonuçları ne olursa olsun Play-Off serileri 0-0 başlayacak

Konu ile ilgili maddeler şöyle:

10.4. 1. Normal Sezon müsabakaları,

Normal Sezon müsabakaları, her takımın biri kendi sahasında diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, iki devreli ve lig usulü ile oynanır. Büyük Erkekler Ligi üç devreli ve lig usulü ile oynanır.Üçüncü devre maçları birinci devrede oynanan maçların oluştuğu gibi uygulanır. Bu müsabakalar sonrası yapılan puan sıralamasına göre; Birinciden dördüncüye (1.-4.) kadar, ilk dört (4) sırayı alan takımlar “PLAY-OFF” maçlarını oynamaya hak kazanırlar.

Play-Off müsabakaları “PLAY-OFF”’un tüm turlarında takımların ligde oynamış oldukları maç sonuçları ne olursa olsun maçlar 0-0 başlar.

a.Play-Off Yarı Final Müsabakaları Normal Sezonu ilk 4 sırada bitiren takımlar; Birinci (1.) ile dördüncü (4.) İkinci (2.) ile üçüncü (3.) şeklinde eşleşirler.

b.Yarı Final müsabakaları kazanılmış iki (2) maç üzerinden oynanır ve bu turda ilk maç, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında ikinci maç rakip sahada, üçüncü maçın gerekmesi halinde Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. Eğer maçlar normal sezonda 3 galibiyet alan takım olursa maçlar 1-0 başlar ve ilk maç normal sezonu alt sırada bitiren takımın sahasında başlar.

Play-Off Yarı Final Müsabakaları sonucunda Turu geçen iki takım finalde eşleşirler. Final müsabakaları kazanılmış üç (3) maç üzerinden oynanır ve bu turda ilk iki maç, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçüncü ve dördüncü maç rakip sahada, beşinci maçın gerekmesi halinde Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. Play-Off Final Müsabakaları kazanılmış üç (3) maç üzerinden oynanır ve bu turda ilk iki maç, Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında üçüncü maç ve gerekirse dördüncü maç rakip sahada, beşinci maçın gerekmesi halinde Normal Sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında olmak üzere sıra ile oynanır. Final müsabakaları sonunda rakibi karşısında üçüncü galibiyetini alan takım 2016-2017 Sezonu Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Ligi Şampiyonu olur.

KVB Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 16 15 1 1355 1072 283 31

2.KOOP 16 9 7 1314 1245 69 25

3.LAÜ 16 8 8 1292 1221 71 24

4.GÜ 15 7 8 1215 1156 59 22

5 MAPFREE 15 7 8 1165 1186 -21 22

6.MGA 15 6 9 1091 1146 -54 22

7.GAÜ 15 1 14 954 1304 -350 16