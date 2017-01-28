Hesaplaşma Günü

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk haftasında lider Yenicami, bugün saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ligdeki tek yenilgisini yaşadığı rakibi Yalova’yı konuk edecek

BİRİ RÖVANŞ, BİRİ TEKRAR İSTİYOR:

Zorlu karşılama öncesinde iki takımın teknik adamları maçla ilgili Havadis’e konuştu. Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, rakiplerinden rövanşı almak istediklerini belirtirken Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu ise aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini ifade etti

Okan KARADEMİR

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk haftasında lider Yenicami, bugün saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ligdeki tek yenilgisini yaşadığı rakibi Yalova’yı konuk edecek.

Süper Lig’in ilk haftasında Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yalova, Yenicami’yi Sabri’nin golüyle 1-0 mağlup ederek rakibine ligdeki tek mağlubiyeti yaşatan takım olmuştu.

Yenicami bu maçta sonra çıktığı tüm karşılaşmalarda mağlup olmayarak ligin ilk devresini en yakın takipçisinin 9 puan önünde 38 puanla zirvede noktaladı ve şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

Zorlu karşılama öncesinde iki takımın teknik adamları maçla ilgili Havadis’e konuştu.

Yenicami cephesi, rakibinden rövanşı almak isterken Yalova ise aynı başarıyı tekrarlamayı planlıyor.

Sedat Devecioğlu: “İyi başlamak istiyoruz”

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, Yalova maçıyla ile ilgili şunları söyledi; “Çok verimli antrenman periyodu yakalayarak devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun neticesinde ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaparak bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Halil Uçar ve Moses’ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Bunun dışında takım olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve maça konsantre olduk.”

“Rövanşı alma zamanı”

Devecioğlu; “Ligde tek mağlubiyet yaşadığımız takım Yalova. Ancak o zaman ligin ilk heyecanıydı ve şimdi rövanşı alma zamanı geldi. Ligde yenmediğimiz takım kalmadan tüm rakiplerimize karşı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Rakibimiz liderle oynayacağı için onların motivasyonunu tahmin ediyoruz. Ligin ilk devresinde iyi bir performans ortaya koydular. Yeni transferlerle de daha güçlü bir rakip haline geldiler. Rakibimize saygı duyuyoruz ama kazanan biz olmak istiyoruz. Tüm futbolseverleri maça bekliyoruz.”

Derviş Kolcu: “Tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz”

Yalova Teknik Direktörü Derviş Kolcu, Yenicami karşılaşmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu; “Ligin ilk devresi adına performansımız iyiydi, çok daha iyi de olabilirdi. İlk devre adına memnunum. Yenicami maçı bizim açımızdan zor bir müsabaka olacak. Sakat ve cezalılarımız var. Buğra sakat, Çağlar kırmızı kart cezalısı ve Cemal ile Yusuf da 4 sarı kart cezalısı olduğundan bu maça 4 eksikle çıkacağız. Ama Türk Ocağı ile geçen hafta oynadığımız erteleme maçında gerek takım olarak gerekse de sahaya sürdüğümüz genç arkadaşlarımız iyi bir mücadele örneği gösterip maçı kazandık. O nedenle tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz.”

“Tekrarlamak istiyoruz”

Kolcu: “Yaptığımız transferlerle yeni bir takım olarak ikinci devreye iyi başlamak istiyoruz. İlk devrede gösterdiğimiz mücadeleyi aynı şekilde devam ettirerek yenilerinde bize koyacağı tecrübe ve katkı ile daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. İlk devrede rakibimizi yenmemiz ise bu karşılaşmanın güzel bir maç olacağını gösterir. Son günü Pia Bella Otel’de kamp yaparak geçirdik ve maça konsantre olduk. Futbolcularımızın üzerinde ilk maçtaki gibi heyecan var ve bunu tekrarlamak istiyoruz. Taraftarlara güzel bir maç izleteceğiz. İkinci yarıda tüm takımlara başarılar diliyorum.”