Her telden eğlendiler

GİRNE GECELERİ BİR BAŞKA: Girne’de hizmet veren Almahara Club’da Ünlü Dj Emrah İş ve Türkiye’nin beğenilen kadın seslerinden Fulin’in sahne aldığı gecede konuklar doyasıya eğlendi

Girne’nin beğenilen eğlence mekanı Almahara’da geçtiğimiz Cuma gecesi eğlence doruklara çıktı. Ünlü Dj Emrah İş ve Türkiye’nin beğenilen kadın seslerinden Fulin’in sahne aldığı gecede konuklar doyasıya eğlendi.

40 milyon kez izlenen “Private Love” ve son cıkarttığı “In The Club” şarkısı ile bilinen,Turk Dj & Produktor Emrah İş kabin başında doyasıya club eğlencesi yaşattı.

“Firardayım” isimli maxi singe çalışmasıyla büyük beğeni toplayan pop müziğin yeni yeteneği Fulin ise sesiyle, dansıyla ve güzelliğiyle eğlencesi doruklara çıkardı.

Gecede Resident djler Barış Pulat & Barış Turna da setleriye tempoyu bir saniye olsun düşürmedi.

Fotoğraflar: Bahadır AYNA